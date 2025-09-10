Suscribirse

El misterioso mensaje que Charlie Kirk compartió días antes de su muerte, ¿lo presentía?

El creador de contenido murió en Utah tras un ataque armado, dejando como enigma un mensaje bíblico compartido días antes.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 12:33 a. m.
Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.
Charlie Kirk momentos antes de su muerte - Foto de redes sociales. | Foto: Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.

Este miércoles 10 de septiembre se dio a conocer la trágica muerte del activista político conservador Charlie Kirk, quien perdió la vida tras recibir el impacto de un proyectil en el cuello.

El atentado ocurrió en medio de una conferencia universitaria y generó una inmediata ola de reacciones en todo Estados Unidos.

Contexto: 🔴EN VIVO | Asesinan a Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump: Álvaro Uribe reacciona y el FBI anuncia la captura del presunto atacante

El hecho provocó que diversas figuras públicas y políticas expresaran su pésame y solidaridad a través de redes sociales. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue un mensaje compartido días antes por el propio Kirk, que hoy adquiere un tono enigmático.

El influyente activista había publicado en su cuenta de X una cita bíblica que decía: Jesus defeated death so you can live” (Jesús venció a la muerte para que puedas vivir).

Kirk, además de ser una de las voces más reconocidas del conservadurismo en redes sociales, era cristiano practicante. Por ello, no resultaba extraño que compartiera pasajes de la Biblia.

Contexto: Este es el video de la detención del presunto asesino de Charlie Kirk. ¿Qué dicen las autoridades?

Lo curioso es que el mensaje fue difundido el sábado 6 de septiembre y pasó casi inadvertido, pero tras su trágico final muchos lo interpretan como una premonición.

Hoy es difícil darle un significado concreto, pero lo cierto es que Charlie Kirk fue un esposo, padre y líder político que defendió sus ideales hasta sus últimos instantes de vida. Falleció justo al inicio de su gira American Comeback Tour, con la que buscaba incentivar a los jóvenes a unirse a su cruzada política.

Desde temprana edad mostró interés por la política, participando activamente en campañas como la del Senado de Mark Kirk (con quien no tenía parentesco).

En 2012, fundó Turning Point USA junto a William T. Montgomery, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover los ideales de derecha en escuelas y universidades.

Gracias a esta plataforma, Kirk organizó su gira nacional, planeada con al menos 14 fechas en diferentes instituciones educativas. Sin embargo, el día del inicio de su recorrido fue también el de su trágico final. Dejó una esposa y dos hijas que hoy enfrentan la dura realidad de perder a un miembro de su familia en circunstancias violentas.

Contexto: Asesinato de Charlie Kirk, en Utah, es comparado con el de Miguel Uribe Turbay, en Bogotá: “Por dar la pelea de la familia y el sentido común”

Su muerte no solo golpeó de lleno a la política conservadora y al movimiento pro Trump, sino que también dejó en evidencia el ambiente de tensión y división que atraviesa Estados Unidos.

Más allá de su activismo, muchos lo recordarán por la extraña coincidencia de aquel último mensaje que compartió con sus seguidores, palabras que hoy suenan más significativas que nunca.

