Amigo de Charlie Kirk habla sobre su legado: “Solo quiero que su público lo recuerde como un hombre de familia”

En una entrevista con el medio nacional Fox News, el amigo de Charlie Kirk, Brilyn Hollyhand, ofreció unas palabras tras la muerte del activista político, que sufrió un atentado este miércoles, 10 de septiembre, en medio de un debate que llevaba a cabo en la Universidad del Valle de Utah.

“Solo quiero que su público recuerde ahora mismo a Charlie como un hombre de familia, como un hombre que, incluso durante los ciclos electorales, se tomaba el tiempo para guardar el sabbat, para apagar su teléfono los domingos, para ir a la iglesia con sus hijos, para ir a la iglesia con su esposa”, manifestó Hollyhand, tras lamentar la muerte de su amigo.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en sus redes sociales que el joven activista, de 31 años, había fallecido.

Charlie Kirk había ganado fama en el país por defender sus polémicas ideas conservadoras sobre política, economía, inmigración y otros temas de derecha. Solía abrir debates con los jóvenes y ciudadanos estadounidenses sobre estos puntos, en los que argumentaba firmemente su postura de derecha y pro-Trump.

Charlie Kirk estaba en una gira por EE. UU. | Foto: Charlie Kirk - Foto de redes sociales

En el 2012, cuando tenía 18 años, fundó Turning Point USA, un grupo de acción política conservadora que fue clave en la victoria de Trump durante la jornada electoral del 2024, pues esta organización se dedicó a convencer a republicanos, que rara vez votan, a dirigirse a las urnas para nombrar al magnate como mandatario de Estados unidos.

Este 10 de septiembre, Kirk se encontraba en uno de aquellos debates con los estudiantes del estado de Utah, cuando recibió un disparo.

“Estaba en Fox News cuando se conoció la noticia del fallecimiento de uno de mis amigos más cercanos en política y mentor de toda la vida, Charlie Kirk”, explicó Hollyhand en un trino de X.

Charlie Kirk, de 31 años. | Foto: Getty Images

“Lo que sigue es el mejor homenaje que pude ofrecer en ese momento a un hombre de fe más grande que la vida, que era un faro de esperanza andante y parlante. Por favor oren”, publicó, junto con el video de la entrevista en la que se enteró de la muerte de su colega, y las palabras que ofreció como homenaje.

“Charlie Kirk fue mi mentor. Lo conocí por primera vez cuando apareció en mi pódcast en cuarto grado”, escribió horas antes de la trágica noticia de la muerte del activista.