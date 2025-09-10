Suscribirse

Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump

Por medio de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense lamenta la muerte de su aliado.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

10 de septiembre de 2025, 9:03 p. m.
Charlie Kirk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fue asesinado este miércoles, 10 de septiembre, en medio de un evento en la Universidad de Utah. La muerte fue confirmada por el mandatario en su cuenta de Truth Social: “El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto”.

“Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos, mejor que Charlie”, publicó Trump en su perfil.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

Con tan solo 31 años, Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

El hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., también se pronunció en cuanto al terrible asesinato del activista conservador, a quien lo trató como un “hermano”, y pidió “oraciones por él y su familia”, además de lamentar la partida de alguien que, en sus palabras, “le daba el coraje a las personas para expresar lo que piensan”.

Las reacciones no se han hecho esperar, como la de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que lamentó profundamente la partida de Kirk por medio de un post en su cuenta de X.

Rubio expresó: “Jeanette y yo estamos devastados. El compromiso de Charlie Kirk con las futuras generaciones de Estados Unidos y su sentido de patriotismo resonarán por las décadas venideras. Que el Señor bendiga a Charlie y a su familia”.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el asesinato.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Su esposa, Erika Kirk, había publicado en su cuenta de X un versículo bíblico, pocas horas antes de que le dispararan al joven republicano.

“Salmo 46:1 - Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles”, reza en el mensaje en el que se ve a Erika junto a Kirk.

Con información de AFP.

Noticia en Desarrollo...

