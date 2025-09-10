Charlie Kirk, de 32 años, recibió un disparo en el cuello este 10 de septiembre, mientras daba un discurso en la Universidad de Valley, Utah, frente a miles de personas.

Kirk se encuentra en estado crítico, según información preliminar de medios locales. Ante el hecho en Utha, el presidente Donald Trump le pidió a los estadounidenses rezar por su vida.

“Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Dios lo bendiga!"

El mandatario ha sido afín a las posturas de Kirk durante su trayectoria. | Foto: Red Truth Social