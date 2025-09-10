Suscribirse

Trump se pronuncia tras disparo contra el influencer y activista de derecha, Charlie Kirk, quien se encuentra en estado crítico

El caso del activista político ha despertado solidaridad desde varios sectores en Estados Unidos.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
Kirk ha dado conferencias en varios países del mundo y es conocido por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images for The Cambridge U

Charlie Kirk, de 32 años, recibió un disparo en el cuello este 10 de septiembre, mientras daba un discurso en la Universidad de Valley, Utah, frente a miles de personas.

Kirk se encuentra en estado crítico, según información preliminar de medios locales. Ante el hecho en Utha, el presidente Donald Trump le pidió a los estadounidenses rezar por su vida.

Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Dios lo bendiga!"

El mandatario ha sido afín a las posturas de Kirk durante su trayectoria. | Foto: Red Truth Social

En desarrollo

