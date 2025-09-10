Mundo
Trump se pronuncia tras disparo contra el influencer y activista de derecha, Charlie Kirk, quien se encuentra en estado crítico
El caso del activista político ha despertado solidaridad desde varios sectores en Estados Unidos.
Charlie Kirk, de 32 años, recibió un disparo en el cuello este 10 de septiembre, mientras daba un discurso en la Universidad de Valley, Utah, frente a miles de personas.
Kirk se encuentra en estado crítico, según información preliminar de medios locales. Ante el hecho en Utha, el presidente Donald Trump le pidió a los estadounidenses rezar por su vida.
“Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Dios lo bendiga!"
En desarrollo