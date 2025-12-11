Tyler Robinson, el joven de 22 años que asesinó al líder político Charlie Kirk meses atrás, compareció ante la justicia en un tribunal de Estados Unidos este jueves 11 de diciembre.

Fue la primera vez que se vio públicamente al joven tras la tragedia, mientras que sus abogados están intentando limitar el acceso de la prensa en sus futuras audiencias. Lo anterior argumentando que el escrutinio mediático puede poner en riesgo el derecho a un juicio justo para el hombre.

Sin embargo, un juez estatal de Utah defendió el derecho del público a la transparencia.

Tyler Robinson, de 22 años, apareció por primera vez al público tras meses en la cárcel por el presunto asesinato a Charlie Kirk. | Foto: AP

Robinson, residente de Utah, está señalado de homicidio agravado por el tiroteo en la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk estaba en un debate estudiantil, conglomerando miles de alumnos y partidarios de sus ideologías conservadores y de extrema derecha.

La fiscalía, desde el momento de los hechos —el 10 de septiembre de 2025— solicitó la pena de muerte.

En las audiencias anteriores, Robinson participaba de manera virtual desde la cárcel. Tras el tiroteo, su familia fue la encargada de entregarlo a la justicia, tras reconocerlo en las fotos y videos que compartía el FBI sobre el sospechoso.

El activista político, Charlie Kirk, fue asesinado en un campus universitario el 10 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images

Las imágenes que fueron compartidas por la prensa este jueves muestran a Robinson vestir de corbata y pantalones elegantes. Al llegar, saludó a sus padres y su hermano que estaban sentados en primera fila del tribunal.

Varias agencias de noticias internacionales, incluida la AP, presionan para que el juez Tony Graf no prohíba la entrada de los medios a las futuras audiencias, como lo solicitan los abogados y la Oficina del Sheriff del Condado de Utah.

Pese a que el juez no ha cedido a las peticiones de la defensa de Robinson, sí ha reconocido la atención fuera de los límites que tiene el caso desde septiembre, por lo que ha tomado medidas al respecto: el acusado puede presentarse a las audiencias con ropa de calle, pero físicamente atado, pese a que las cámaras no lo pueden enfocar con esposas en las manos ni con el uniforme de la cárcel.

Tyler Robinson podría enfrentar la pena de muerte. | Foto: AP

Lo anterior debido a que los abogados consideran que mostrar a su cliente de esa manera puede influir en el posible jurado que asista al juicio final.

Hasta el momento, la preocupación de la defensa parece ir dirigida a la opinión que generen los medios de comunicación que asisten a las audiencias de Robinson. Además, han señalado que se le suma al ambiente político que tiene el caso, pues tras la captura de Robinson, el presidente Donald Trump sentenció: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos“.