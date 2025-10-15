Suscribirse

Estados Unidos

El Departamento de Estado anunció que revocó visas de personas que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk. Prometen que irán por más

El Departamento de Estado está revisando publicaciones de redes sociales donde se evidencie algún tipo de irrespeto por la memoria de Kirk.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
15 de octubre de 2025, 12:55 p. m.
x
El activista político fue asesinado en un campus universitario el 10 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images

La muerte de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre conmocionó a Estados Unidos, y así mismo, empezó un polémico debate sobre las personas que de alguna manera se han vanagloriado con su deceso.

Contexto: Se viraliza en redes sociales emotivo video de un programa en vivo de Charlie Kirk con su esposa, Erika: “Te amo muchísimo”

Ya que Kirk era cercano al presidente Trump y a su ideología política, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), en cabeza de Marco Rubio, prometió que revocaría las visas de titulares que se burlaran del activista político.

Así bien, en una publicación que se volvió viral en redes sociales, el DOS anunció que le eliminó la visa de 6 personas que publicaron en sus perfiles mensajes que, según la entidad federal, celebraron el trágico asesinato.

“Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, aseguró el comunicado.

Contexto: Donald Trump encabezó el homenaje al líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores en Arizona

“Donald Trump y Marco Rubio defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración. Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”, agregaron.

La nacionalidad de los implicados

Igualmente, el DOS brindó algunos ejemplos del tipo de publicaciones que están castigando, y las nacionalidades de las visas que ya no tienen validez para entrar a Estados Unidos.

Contexto: Disney suspende ‘Jimmy Kimmel Live!’ por comentarios en contra de MAGA, tras asesinato de Charlie Kirk. Esto dijo el presentador

“Un ciudadano sudafricano se burló de los estadounidenses que lamentaban la pérdida de Kirk, diciendo que “les duele que la manifestación racista haya terminado en un intento de martirio” y alegó que “fue utilizado para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos basura”, escribió el departamento.

En otro caso, un ciudadano mexicano dijo que Kirk “murió siendo racista, murió siendo misógino» y afirmó que “hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta”, por lo que le quitaron el documento mencionado.

Las otras personas que expusieron provienen de Argentina, Brasil, Alemania y Paraguay.

El DOS tiene la facultad de revisar constantemente el estatus migratorio de los titulares de todo tipo de visa. Ahora bien, el debate se ha centrado en si este tipo de medidas anulan el derecho a la libertad de expresión, uno de los pilares de EE. UU. como nación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla familia de recluso asesinado en cárcel de Barranquilla: revelan detalles impactantes de la violenta riña

2. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al amargo empate de Colombia vs. Canadá: “A parir”

3. Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

4. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 15 de octubre

5. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó a alias Gabriela, señalada de entregar el arma al menor homicida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCharlie KirkVISADepartamento de Estado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.