El Departamento de Estado anunció que revocó visas de personas que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk. Prometen que irán por más

La muerte de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre conmocionó a Estados Unidos, y así mismo, empezó un polémico debate sobre las personas que de alguna manera se han vanagloriado con su deceso.

Ya que Kirk era cercano al presidente Trump y a su ideología política, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), en cabeza de Marco Rubio, prometió que revocaría las visas de titulares que se burlaran del activista político.

Así bien, en una publicación que se volvió viral en redes sociales, el DOS anunció que le eliminó la visa de 6 personas que publicaron en sus perfiles mensajes que, según la entidad federal, celebraron el trágico asesinato.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

“Estados Unidos no tiene obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, aseguró el comunicado.

“Donald Trump y Marco Rubio defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración. Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”, agregaron.

.@POTUS and @SecRubio will defend our borders, our culture, and our citizens by enforcing our immigration laws.



Aliens who take advantage of America’s hospitality while celebrating the assassination of our citizens will be removed. — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

La nacionalidad de los implicados

Igualmente, el DOS brindó algunos ejemplos del tipo de publicaciones que están castigando, y las nacionalidades de las visas que ya no tienen validez para entrar a Estados Unidos.

“Un ciudadano sudafricano se burló de los estadounidenses que lamentaban la pérdida de Kirk, diciendo que “les duele que la manifestación racista haya terminado en un intento de martirio” y alegó que “fue utilizado para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos basura”, escribió el departamento.

A South African national mocked Americans grieving the loss of Kirk, saying “they’re hurt that the racist rally ended in attempted martyrdom” and alleging “he was used to astroturf a movement of white nationalist trailer trash.”



Visa revoked. pic.twitter.com/0dgiI31bdk — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

En otro caso, un ciudadano mexicano dijo que Kirk “murió siendo racista, murió siendo misógino» y afirmó que “hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta”, por lo que le quitaron el documento mencionado.

A Mexican national said that Kirk “died being a racist, he died being a misogynist” and stated that “there are people who deserve to die. There are people who would make the world better off dead.”



Visa revoked. — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Las otras personas que expusieron provienen de Argentina, Brasil, Alemania y Paraguay.