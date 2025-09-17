El famoso programa nocturno de Estados Unidos, Jimmy Kimmel live!, está temporalmente suspendido luego de que el presentador hiciera comentarios en contra del activista Charlie Kirk, que fue asesinado la semana pasada en medio de un evento universitario.

La compañía de Disney, que es dueña del programa, anunció este miércoles, 17 de septiembre, por la noche, que la programación del show nocturno será eliminada. “Jimmy Kimmel live!, será suspendido indefinidamente”, declaró un portavoz de la cadena de radiodifusión estadounidense American Broadcasting Company (ABC).

Por lo tanto, ABC emitirá otro programa en el horario que tenía lugar el de Kimmel.

El presentador hizo comentarios en contra de Charlie Kirk. | Foto: WireImage

La decisión se toma después de que la propietaria de las estaciones de televisión más importantes del país, Nexstar Media, asegurara que suspendería todos los capítulos del programa mencionado, debido a los comentarios de odio que lanzó el presentador.

Jimmy Kimmel hizo chistes del asesinato de Charlie Kirk, alegó falsamente que el asesino era de derechas.



Por tanto, ABC ha suspendido su programa:



pic.twitter.com/po9thwCV2p — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 18, 2025

“Las estaciones de televisión propias y asociadas de Nexstar, afiliadas a la cadena ABC, suspenderán Jimmy Kimmel live! en el futuro próximo, a partir del programa de esta noche”, sentenció la compañía en un comunicado oficial.

“Nexstar se opone rotundamente a los recientes comentarios del Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”, se lee en el informe, emitido este miércoles.

Charlie Kirk, de 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

Los comentarios a los que se refieren es que Jimmy Kimmel dijo, en el inicio de su programa este 17 de septiembre, que “muchos en Maga-land están trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”, refiriéndose a como llaman coloquialmente al movimiento político de Donald Trump: MAGA (Make America Great Again).

Kirk recibió un disparo en el cuello el pasado miércoles, 10 de septiembre, cuando estaba en un debate con los estudiantes de la Universidad del Valle de Utah. Este era conocido por defender sus ideales de extrema derecha, muchas veces polémicos, con los jóvenes estadounidenses. Su empresa, Turning Open USA, fue clave para que el mandatario ganara las elecciones de la jornada del 2024.

“Hemos tocado fondo durante el fin de semana con la banda de MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, lanzó Kimmel el lunes.

Tyler Robinson, el sospechoso, tiene 22 años de edad y es cercano a la Universidad del valle de Utah | Foto: Redes sociales - Getty Images

El sospechoso, Tyler Robinson, fue entregado a la justicia el pasado viernes, y desde entonces las autoridades han manifestado que pedirán la pena de muerte en caso de que se halle culpable de asesinato.

El martes, el presentador de televisión también criticó al vicepresidente J. D. Vance, que culpó a la izquierda por la tragedia, pese a que no presentó pruebas.

“Si bien nuestro partido ciertamente tiene sus locos, es un hecho estadístico que la mayoría de los lunáticos de la política estadounidense actual son orgullosos miembros de la extrema izquierda”, dijo Vance entonces.

A esto, Kimmel presentó un estudio que indicaba que la extrema derecha era la mayor fuente de terrorismo y violencia de Estados Unidos. Sin embargo, luego de sus declaraciones, el Departamento de Justicia eliminó los datos de su página oficial.

Por su parte, el presidente Donald Trump celebró la decisión. “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.