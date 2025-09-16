Suscribirse

Tribunal toma drástica decisión contra presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson, de 22 años, será imputado por el Tribunal de Utah por presuntamente haber asesinado a Charlie Kirk.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 5:10 p. m.
Taylor Robinson tiene 22 años de edad y es cercano a la Universidad del valle de Utah | Foto: Redes sociales - Getty Images

El sospechoso del asesinato del influencer de derecha estadounidense Charlie Kirk será imputado este martes ante un tribunal de Utah, informaron las autoridades.

Kirk, aliado cercano del presidente Donald Trump, murió el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, el sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

El presunto asesino fue entregado por la familia | Foto: Red social X

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundió fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, incluso por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

Este martes, Patel será interrogado por un panel del Senado, entre otras cosas, por su manejo del tiroteo contra Kirk.

FBI confirma hallazgo del arma usada en el asesinato de Charlie Kirk en Utah.
FBI confirma hallazgo del arma usada en el asesinato de Charlie Kirk en Utah. | Foto: Montaje El País: agencia 123rf

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

Más allá de los inconvenientes que ha tenido la ley para esclarecer los hechos del caso Kirk, muchos se preguntan: ¿cómo pudo Tyler Robinson, un brillante estudiante de secundaria criado como mormón por padres republicanos, llegar a asesinar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk, ídolo de la juventud pro-Trump? La pregunta sacude Washington, un pequeño pueblo del estado de Utah.

El sospechoso de 22 años, arrestado el jueves por la noche tras 33 horas de búsqueda, creció en este pueblo del oeste de Estados Unidos, rodeado de cañones y montañas.

Sus padres viven en una típica casa estadounidense de clase media, enclavada en una calle sinuosa de césped impecable. En este barrio pegado a la iglesia local, Kris Schwiermann está en shock.

Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

Tyler era el mayor de tres hijos, un niño “tranquilo, respetuoso, bastante reservado, pero muy, muy inteligente”, declaró a la AFP esta exconserje de su escuela primaria, ahora jubilada.

“Era el estudiante ideal, el tipo de persona que querrías en tu clase”, confirma Jaida Funk, quien fue su compañera desde la primaria hasta la secundaria, entre sus 5 y 16 años.

Se espera al fallo del Tribunal de Utah que definirá el destino del presunto asesino de Charlie Kirk.

