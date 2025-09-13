Destapan detalle clave sobre Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk: mantenía “relación romántica” con mujer trans

Tyler Robinson, un joven de 22 años, es el señalado asesino de Charlie Kirk, activista que falleció después de ser impactado por un disparo mientras se encontraba en un evento público en una universidad de Utah.

Desde que fue capturado, poco a poco se han ido conociendo más detalles del señalado de accionar el arma para acabar con la vida del reconocido activista, un hecho que ha generado gran consternación en todo Estados Unidos.

Charlie Kirk y Tyler Robinson. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (@dewkissedherbas) y (@FBISaltLakeCity)

En las últimas horas, Fox News Digital reveló un nuevo dato clave de Robinson: el joven tenía una relación sentimental con una mujer transgénero e incluso vivía con ella.

Según confirmaron agentes del FBI al medio mencionado, la vivienda está ubicada en Saint George, Utah. Hasta allí, llegaron las autoridades y encontraron a la la mujer con la que el señalado asesino mantenía una “relación romántica”.

Esta persona se ha mostrado “extremadamente cooperativa”, por lo que ha respondido detalladamente a todo lo que el FBI ha querido saber.

Incluso, Fox precisó que la mujer le contestó a los agentes que “no tenía ni idea” que Robinson tenía un plan para matar al fundador de Turning Point USA.

La mujer fue ubicada debido a que, en medio de las investigaciones, las autoridades encontraron algunas conversaciones entre ella y el joven que supuestamente disparó.

JUST IN: Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, was in a “romantic relationship” with a transgender partner, FBI sources tell FOX News Digital. The partner is fully cooperating with law enforcement and not currently accused of criminal activity. pic.twitter.com/jn6hXTpo7s — Fox News (@FoxNews) September 13, 2025

En la vivienda se realizaron algunas acciones y se recopilaron pruebas para el caso, como por ejemplo computadoras que están siendo revisadas detalladamente para ver si se logra hallar algún dato sobre el asesinato de Kirk.

Por el momento, de acuerdo con Fox, la pareja del joven no está acusada de ningún delito ni de cooperar en el crimen. No obstante, las investigaciones se siguen adelantando para esclarecer todo lo sucedido.

“El FBI está investigando una cantidad récord de pistas. (...) Se investigará cada conexión, cada grupo, cada vínculo, y cualquier persona involucrada en este asunto, en cualquier parte del mundo, será llevada ante la justicia”, dijo un portavoz de la institución.

El apartamento donde vivía Robinson junto a su pareja está ubicado en la misma comunidad del sur de Utah donde viven los papás del joven.

Un dato relevante es que este sitio está a unas cuatro horas de la Universidad del Valle de Utah, lugar en el que el activista fue asesinado.

Por el momento, Robinson sigue detenido después de que su papá lo entregara a las autoridades, tras reconocerlo de manera clara en los videos que se difundieron poco después del crimen.