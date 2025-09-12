El sospechoso del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk fue identificado por las autoridades como Tyler Robinson, de 22 años y residente en Utah.

Según informa Daily Mail, el presunto autor del crimen se lo confesó a su padre, Matt Robinson.

Cuando Robinson le reveló lo sucedido a su padre, este contactó a las autoridades y puso a salvo a su hijo para la posterior captura.

Amber Jones Robinson en una graduación del sospechoso. | Foto: Red social Facebook

Fuentes de The New York Times señalaron que Robinson fue detenido a 427 kilómetros de la escena del tiroteo en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

El tirador perpetuó el asesinato desde un edificio a un poco más de 150 metros de distancia | Foto: red social X

El implicado fue detenido a las 23:00, hora local de Utha ,el jueves en la noche. La vivienda de Robinson, ubicada en Washington, Utha, está avaluada en poco más de 600.000 dólares.

Spencer Cox, gobernador de Utha, pidió la pena capital para el sujeto si se confirma su responsabilidad en el crimen. En rueda de prensa del viernes 12 de septiembre, aseguró que los familiares lo describen como alguien que “se volvió más político en los últimos años”.

Además, confirmó que fue rastreado a partir de videos de seguridad de la universidad y que usó un rifle Mauser con munición grabada con mensajes “políticos y violentos”.

En horas de la mañana, Donald Trump ya había anunciado que Robinson estaba bajo custodia de las autoridades.

El asesinato que ha conmocionado a Estados Unidos

El crimen de Charlie Kirk ha sacudido todos los sectores políticos de Estados Unidos.

Kirk, activista político y fundador de Turning Point, era afín a organizaciones conservadoras y contaba con miles de jóvenes seguidores en EE. UU.

Sus exequias tendrán categoría de funeral de Estado, y Trump le otorgó el máximo reconocimiento civil del país. Kirk deja viuda a su esposa, Erika, y huérfanos a dos hijos.