Conmovedoras imágenes: viuda de Charlie Kirk llega a Arizona para darle el último adiós a su esposo

Erika Kirk participará en las honras fúnebres de Charlie en su estado natal.

Redacción Mundo
12 de septiembre de 2025, 1:28 p. m.
x
Las exequias de Charlie Kirk se están dando en medio del más alto reconocimiento civil en Estados Unidos. | Foto: Red social X

Erika Kirk, viuda del activista Charlie Kirk, llegó a Phoenix, Arizona, para participar en las exequias de su esposo fallecido. La administración Trump le concedió a la familia de Kirk el avión presidencial, Air Force Two, para desplazarse en el territorio estadounidense.

En un video publicado por medios locales, se observa como Erika baja de la aeronave de la mano de Usha Vance, esposa del vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

x
Erika Kirk bajando del avión presidencial | Foto: Getty Images
Contexto: Asesinato de Charlie Kirk: FBI ofrece 100.000 dólares por el homicida y publica fotos de una “persona de interés”

Posteriormente, Kirk se subió en el asiento trasero de una camioneta mientras acompañaba el cuerpo de su esposo a una capilla de Arizona.

En ese momento, saludó a periodistas y personas presentes con un escapulario en la mano, dejando una triste e icónica imagen para la posteridad.

x
La familia Kirk era muy creyente y sus valores eran cristianos | Foto: red social X

Charlie Kirk era cristiano evangélico, mientras que su esposa, Erika, es bautizada en la religión católica. Ambos profesaban su fe y en ella basaron sus principios como familia.

Erika queda viuda y madre de dos niños de 3 y 1 año, representando la desolación y el dolor de toda una nación.

Contexto: La misteriosa publicación en X que habría profetizado el asesinato de Charlie Kirk, cercano a Trump, ha conmocionado las redes

¿Quién es Erika Kirk?

Frantzve, su nombre de nacimiento, nació en Arizona el 20 de noviembre de 1998. Creció en el seno de una familia católica y desde pequeña ha participado en eventos de ayuda comunitaria.

Fue Miss Arizona EE. UU. en 2012, y en 2006 fundó la organización ‘Everyday Heroes Like You’, para destacar y promocionar “héroes” de la cotidianidad que macan “una diferencia en la vida de los demás”.

Es graduada de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Arizona, y tiene un doctorado en Liderazgo Cristiano.

Contexto: Revelan imágenes del hombre buscado por el asesinato de Charlie Kirk en Utah

Su vida con Charlie

Frantve conoció a Kirk en 2019 y se comprometieron en 2020. Su boda tuvo lugar el 8 de mayo de 2021 en Scottsdale.

Turning Point, la organización política que Charlie cofundó, financió la ceremonia. Erika participaba en la mayoría de charlas de su esposo.

x
La pareja frecuentaba eventos públicos siempre de la mano | Foto: Getty Images

El asesinato de Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos, mientras que las autoridades están tras la pista de los autores del crimen.

El 12 de septiembre en la mañana, Donald Trump confirmó en Fox News que ya tenían bajo custodia al sospechoso implicado.

Mientras tanto, múltiples voces muestran preocupación por la polarización del país y un enfrentamiento cada vez más crudo entre las vertientes políticas e ideológicas de Estados Unidos.

