Estados Unidos

Asesinato de Charlie Kirk: FBI ofrece 100.000 dólares por el homicida y publica fotos de una “persona de interés”

Un partidario del gobierno de Trump, y amigo de Kirk, sumó más dinero a la recompensa por el asesino.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 10:02 p. m.
NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2019/03/31: Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, at the National Council of Young Israel Gala in New York City. (Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Charlie Kirk, de 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

El pasado miércoles, 10 de septiembre, el activista político de ultraderecha Charlie Kirk perdió la vida tras ser víctima de un atentado mientras se encontraba dirigiendo un debate en una universidad de Utah, en Estados Unidos.

Contexto: EN VIVO | Asesinato de Charlie Kirk: FBI divulga las primeras imágenes de sospechoso del ataque y Turning Point presenta declaración oficial

Kirk, de 31 años, había ganado fama en el país y espacio en la escena política al defender sus ideales conservadores, muchas veces polémicos, ante los ciudadanos y estudiantes que asistían a sus debates públicos. El presidente Donald Trump lo elogió en varias oportunidades como uno de sus aliados más cercanos, incluso lo consideró como parte de los amigos de la familia.

x
Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

De hecho, la empresa de Kirk, Turning Open USA, fue clave para la victoria de Trump en la jornada electoral de 2024. Este grupo de acción política se encargó de convencer a los jóvenes, que rara vez votan, a dirigirse a las urnas para elegir a Trump como mandatario.

YouTube video player
Contexto: La misteriosa publicación en X que habría profetizado el asesinato de Charlie Kirk, cercano a Trump, ha conmocionado las redes

Ante la situación, varios líderes mundiales y políticos de Estados Unidos se han manifestado en contra de la violencia y del asesinato del activista. Hasta el momento, el FBI y las autoridades del país están en busca del culpable, por quien han ofrecido hasta 100.000 dólares de recompensa.

Presunto asesino de Charlie Kirk.
Presunto asesino de Charlie Kirk. | Foto: FBI

Dos personas fueron detenidas el miércoles, en relación con el disparo que recibió Kirk en el cuello, pero fueron puestas en libertad tras ser interrogadas por los agentes del FBI.

Contexto: FBI halla el arma del tirador que asesinó a Charlie Kirk en un campus universitario de Utah; nuevos detalles del caso

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah”, anunció la agencia en X.

Se le suma que el partidario de Trump y amigo del difunto Kirk, Alex Bruesewitz, aseguró en una entrevista con Fox News que aportará 25.000 dólares a la recompensa por información del asesino, para que el FBI lleve a cabo su arresto y se haga justicia por la vida del reconocido líder político.

El FBI de la ciudad de Salt Lake, en el estado de Utah, compartió unas fotos en sus redes sociales sobre un hombre que viste saco negro con la bandera de Estados Unidos, gorra y gafas oscuras que, según la agencia, se trata de una “persona de interés” para las autoridades, en medio de las indagaciones por el tiroteo contra Charlie Kirk.

Este jueves, los oficiales anunciaron que habían encontrado un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cerca de la institución donde estaba el activista. Por el lugar también había una huella de zapato que está siendo analizada por los forenses.

