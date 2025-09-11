Asesinato de Charlie Kirk: FBI ofrece 100.000 dólares por el homicida y publica fotos de una “persona de interés”

El pasado miércoles, 10 de septiembre, el activista político de ultraderecha Charlie Kirk perdió la vida tras ser víctima de un atentado mientras se encontraba dirigiendo un debate en una universidad de Utah, en Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, había ganado fama en el país y espacio en la escena política al defender sus ideales conservadores, muchas veces polémicos, ante los ciudadanos y estudiantes que asistían a sus debates públicos. El presidente Donald Trump lo elogió en varias oportunidades como uno de sus aliados más cercanos, incluso lo consideró como parte de los amigos de la familia.

Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

De hecho, la empresa de Kirk, Turning Open USA, fue clave para la victoria de Trump en la jornada electoral de 2024. Este grupo de acción política se encargó de convencer a los jóvenes, que rara vez votan, a dirigirse a las urnas para elegir a Trump como mandatario.

Ante la situación, varios líderes mundiales y políticos de Estados Unidos se han manifestado en contra de la violencia y del asesinato del activista. Hasta el momento, el FBI y las autoridades del país están en busca del culpable, por quien han ofrecido hasta 100.000 dólares de recompensa.

Presunto asesino de Charlie Kirk. | Foto: FBI

Dos personas fueron detenidas el miércoles, en relación con el disparo que recibió Kirk en el cuello, pero fueron puestas en libertad tras ser interrogadas por los agentes del FBI.

“El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah”, anunció la agencia en X.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Se le suma que el partidario de Trump y amigo del difunto Kirk, Alex Bruesewitz, aseguró en una entrevista con Fox News que aportará 25.000 dólares a la recompensa por información del asesino, para que el FBI lleve a cabo su arresto y se haga justicia por la vida del reconocido líder político.

El FBI de la ciudad de Salt Lake, en el estado de Utah, compartió unas fotos en sus redes sociales sobre un hombre que viste saco negro con la bandera de Estados Unidos, gorra y gafas oscuras que, según la agencia, se trata de una “persona de interés” para las autoridades, en medio de las indagaciones por el tiroteo contra Charlie Kirk.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025