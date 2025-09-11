Estados Unidos
FBI halla el arma del tirador que asesinó a Charlie Kirk en un campus universitario de Utah; nuevos detalles del caso
La agencia también confirmó algunos indicios sobre la identidad del atacante y el hallazgo de material probatorio.
El agente del FBI en Utah, Robert Bohls, aseguró en rueda de prensa que la entidad pudo encontrar el arma que usó el tirador que asesinó al activista conservador, Charlie Kirk, tras un disparo en el cuello.
“Esta mañana puedo decir que hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Es un rifle de cerrojo de alta potencia. Se recuperó en una zona boscosa donde había huido el tirador”, mencionó Bohls.
🇺🇸 FBI agent Beau Mason announced that a high-powered bolt-action rifle, believed to be the weapon used in Charlie Kirk's assassination, was recovered in a wooded area along with shoe impressions and a palm print.
The Utah Department of Public Safety reported tracking the… https://t.co/5V0FSViSC3 pic.twitter.com/01QYV0aJb0
“Los investigadores también han recogido impresiones de pisadas, palmas y antebrazos para su análisis. Hasta esta mañana, hemos recibido 130 avisos”, recalcó el funcionario.
Respecto al sospechoso, aducen que tiene edad universitaria y está conectado con la institución educativa. Sin embargo, recalcan que no revelarán datos ni imágenes. Si lo consideran necesario, se lo harán saber a los medios de comunicación.
Además, se confirmó que las dos personas detenidas en un principio no corresponden a la identidad de los implicados en el homicidio. Igualmente, le pidieron al público que se abstenga de reproducir las imágenes que no corresponden a los hechos.
Por otra parte, solicitaron que se entregue cualquier pista sobre lo sucedido, ya que todo detalle ayudaría a la investigación.
Bohls indicó que “pronto” se dará con el responsable del asesinato, que tiene en conmoción a Estados Unidos.
Las hipótesis sobre el atacante
Indicios en redes sociales sugieren que el tirador estaba sobre un edificio a 183 metros del lugar donde Kirk estaba proclamando su discurso.
El disparo fue mortal, ya que dio en una zona sensible para el cuerpo humano.
El sargento del Ejército de Estados Unidos Nicholas Ranstad aseguró para Daily Mail que el tirador prófugo, probablemente, era “autodidacta y no tenía ningún entrenamiento militar con armas de fuego”.
Las autoridades universitarias presumen que el sujeto estaba en la azotea del Edificio Losee Center, frente al patio de la fuente de la Universidad del Valle.
“También había policías vestidos de civil entre la multitud. Nos entrenamos para estas cosas. Uno cree tenerlo todo bajo control y, por desgracia, estas cosas ocurren”, dijo el jefe de Policía de la zona, Jeff Long.