Estados Unidos

FBI halla el arma del tirador que asesinó a Charlie Kirk en un campus universitario de Utah; nuevos detalles del caso

La agencia también confirmó algunos indicios sobre la identidad del atacante y el hallazgo de material probatorio.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 1:59 p. m.
Charlie Kirk - Foto de redes sociales
Charlie Kirk fue asesinado mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah. | Foto: Charlie Kirk - Foto de redes sociales

El agente del FBI en Utah, Robert Bohls, aseguró en rueda de prensa que la entidad pudo encontrar el arma que usó el tirador que asesinó al activista conservador, Charlie Kirk, tras un disparo en el cuello.

“Esta mañana puedo decir que hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Es un rifle de cerrojo de alta potencia. Se recuperó en una zona boscosa donde había huido el tirador”, mencionó Bohls.

Contexto: semana.com/mundo/noticias-estados-unidos/articulo/en-vivo-muere-charlie-kirk-activista-de-derecha-y-aliado-de-donald-trump-en-un-atentado-en-utah/202552/

“Los investigadores también han recogido impresiones de pisadas, palmas y antebrazos para su análisis. Hasta esta mañana, hemos recibido 130 avisos”, recalcó el funcionario.

Respecto al sospechoso, aducen que tiene edad universitaria y está conectado con la institución educativa. Sin embargo, recalcan que no revelarán datos ni imágenes. Si lo consideran necesario, se lo harán saber a los medios de comunicación.

Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.
El activista político murió minutos después del ataque en su contra. | Foto: Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.

Además, se confirmó que las dos personas detenidas en un principio no corresponden a la identidad de los implicados en el homicidio. Igualmente, le pidieron al público que se abstenga de reproducir las imágenes que no corresponden a los hechos.

Por otra parte, solicitaron que se entregue cualquier pista sobre lo sucedido, ya que todo detalle ayudaría a la investigación.

Bohls indicó que “pronto” se dará con el responsable del asesinato, que tiene en conmoción a Estados Unidos.

Contexto: La misteriosa publicación en X que habría profetizado el asesinato de Charlie Kirk, cercano a Trump, ha conmocionado las redes

Las hipótesis sobre el atacante

Indicios en redes sociales sugieren que el tirador estaba sobre un edificio a 183 metros del lugar donde Kirk estaba proclamando su discurso.

El disparo fue mortal, ya que dio en una zona sensible para el cuerpo humano.

El sargento del Ejército de Estados Unidos Nicholas Ranstad aseguró para Daily Mail que el tirador prófugo, probablemente, era “autodidacta y no tenía ningún entrenamiento militar con armas de fuego”.

Las autoridades universitarias presumen que el sujeto estaba en la azotea del Edificio Losee Center, frente al patio de la fuente de la Universidad del Valle.

“También había policías vestidos de civil entre la multitud. Nos entrenamos para estas cosas. Uno cree tenerlo todo bajo control y, por desgracia, estas cosas ocurren”, dijo el jefe de Policía de la zona, Jeff Long.

Contexto: Publican desgarrador audio de los equipos policiales de respuesta al atentado que acabó con la vida de Charlie Kirk

Estados UnidosCharlie Kirk

