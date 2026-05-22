Renuncia la directora de Inteligencia de Donald Trump por motivos personales

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó este viernes su renuncia al presidente Donald Trump tras conocerse el diagnóstico de cáncer de huesos que recibió su esposo, Abraham.

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Gabbard informó la noticia a través de su cuenta en X, donde además compartió la carta de dimisión enviada al mandatario estadounidense y explicó las razones que la llevaron a abandonar el cargo.

“A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos”, explicó la funcionaria en el documento, en el que también agradeció a Trump por la confianza depositada en ella durante el tiempo que permaneció al frente de la Oficina de Inteligencia Nacional.

La excongresista aseguró que necesita apartarse del cargo para acompañar a su esposo y “apoyarle de forma plena en esta batalla”.

De igual forma, defendió su gestión al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y aseguró que durante su administración lograron avanzar en “una transparencia sin precedentes” y en la restauración de la “integridad de la comunidad de inteligencia”.

Además, indicó que trabajará para garantizar “una transición fluida y completa en las próximas semanas”, mientras se organiza el relevo dentro de la estructura de inteligencia estadounidense.

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Minutos después, Trump reaccionó públicamente a la renuncia mediante una publicación en Truth Social, donde elogió el trabajo realizado por Gabbard durante su paso por la administración.

“Lamentablemente, después de haber hecho un gran trabajo, Tulsi Gabbard dejará la Administración el 30 de junio. Su maravilloso esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una forma rara de cáncer óseo, y ella, con toda razón, quiere estar con él, ayudándolo a recuperar la buena salud mientras actualmente libran juntos una dura batalla”, escribió el mandatario.

“No tengo ninguna duda de que pronto estará mejor que nunca. Tulsi ha desempeñado un trabajo increíble, y la extrañaremos”, añadió Trump en el mensaje publicado en la red social.

El presidente también confirmó quién asumirá temporalmente el cargo tras la salida de Gabbard. “Su altamente respetado subdirector principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, servirá como director interino de Inteligencia Nacional”, señaló.

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Gabbard había asumido el puesto en febrero de 2025 después de recibir la aprobación del Senado estadounidense. Su salida ocurre pocos días después de la renuncia de Joe Kent, quien dirigía el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos.

Kent dejó su cargo por desacuerdos con la administración Trump en relación con la guerra de Irán, conflicto que consideraba injustificado y que atribuyó a “la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.

*Con información de Europa Press.