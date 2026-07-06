El presidente electo Abelardo de La Espriella confirmó el nombramiento del mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa.

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De acuerdo con De La Espriella, la responsabilidad recae en un oficial que ha dedicado gran parte de su trayectoria al servicio del país, distinguiéndose por su compromiso, profesionalismo y firme vocación con la seguridad y el bienestar de Colombia.

Noticias Caracol pudo conocer la primera reacción del gobierno de Donald Trump a dicha designación y pudo confirmar los detalles de la reunión que sostuvo el presidente electo con una delegación estadounidense en días pasados.

El gobierno de Donald Trump reaccionó a la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa. Le contamos los detalles.



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Según el corresponsal de Noticias Caracol en Washington, Juan Camilo Merlano, un alto funcionario del Pentágono aseguró que la noticia es “un testamento de la importancia de los Estados Unidos” en lo que refiere a las amenazas en la región como el narcotráfico.

Según el comunicado, a Estados Unidos “le alegra mucho” que el presidente electo haya designado a Mora como ministro de Defensa, ya que entre más rápido haya sido la designación, es mejor para la cooperación conjunta en materia de seguridad.

El funcionario pudo confirmar a Noticias Caracol que hubo una reunión con el presidente electo y funcionarios del Pentágono en días pasados.

General (r) Jorge Mora, comandante de la octava división del Ejército. Foto: César Flechas - Semana

Finalmente, el funcionario confirmó al medio que el 7 de agosto Colombia pasará a integrar el famoso grupo de países de la coalición contra los carteles de las Américas, creada para combatir a grupos criminales en la región, dirigida por El Pentágono.

En diálogo con SEMANA, el general Mora expresó que su nombramiento puede traducirse como “un homenaje y reconocimiento a los héroes de la patria, no al general Mora”.

El presidente, Abelardo De La Espriella, desde que inició su campaña, ha manifestado el respaldo total y el apoyo a los miembros de la Fuerza Pública y, sobre todo, a los veteranos, reservas y reservistas de la patria, que desde el primer día estuvieron y creyeron en él”.

El general Jorge Eduardo Mora será el nuevo ministro de Defensa. Foto: Colprensa.

Los desafíos del general (r) son muchos, entre ellos, enfrentar a las disidencias de las Farc y al Clan del Golfo en los próximos meses cuando las mesas de negociación de paz entre los armados y el Gobierno Petro lleguen a su fin.

Además, tendrá que combatir al ELN, que en los últimos cuatro años creció en armas y en número de hombres.