Un hombre se prendió fuego el jueves frente a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y posteriormente murió a causa de las heridas, informó la policía local.

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El hecho se viralizó después de que el momento en que el hombre se encontraba envuelto en llamas comenzara a circular en redes sociales. En el video se observa que está cubierto con una bandera del Tíbet frente a la sede de la ONU y que, segundos después, prende fuego a su cuerpo mientras permanece frente al edificio.

Medios estadounidenses y un activista protibetano identificaron al hombre como un defensor de la causa tibetana. Sin embargo, los investigadores aún no han confirmado esa versión.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó a AFP que recibió en horas de la noche una llamada que alertaba que “un hombre se prendió fuego en First Avenue y la calle 42”.

“Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. Las investigaciones continúan”, agregó. Por el momento, las autoridades no informaron un motivo.

En un comunicado enviado a AFP, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que “estamos consternados por este trágico y terrible incidente y expresamos nuestras condolencias a su familia”.

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Por su parte, el jefe del Gobierno tibetano en el exilio, Penpa Tsering, expresó este viernes su pesar por la autoinmolación en un comunicado e instó a los tibetanos a “valorar” sus vidas.

“Si bien honramos su devoción, la vida humana es preciosa y debe preservarse para servir a la lucha a largo plazo por el Tíbet”, manifestó Tsering.

El Tíbet permanece bajo control de China desde 1950. Foto: Getty Images

Tencho Gyatso, presidente de la Campaña Internacional por Tíbet, identificó al hombre como Lobga Rangzen. “Era un incansable defensor del Tíbet quien se dedicó a generar conciencia pacíficamente sobre la crisis de derechos humanos”, dijo en un pronunciamiento a AFP.

También señaló que Rangzen se oponía a la nueva “ley para promover unidad étnica y progreso” de China, que Pekín ha dicho que busca forjar una identidad nacional “compartida” entre distintos grupos étnicos.

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Activistas en el extranjero han advertido que la norma degradaría los derechos de las minorías étnicas. Además, organizaciones de defensa de derechos humanos acusan a Pekín de perseguir a minorías como los uigures y los tibetanos.

Pekín envió tropas al Tíbet en 1950 y considera esta vasta meseta de gran altitud una parte integral de China. Su líder espiritual, el dalái lama, vive en India desde que huyó de la capital tibetana, Lhasa, tras el alzamiento que las fuerzas chinas aplastaron en 1959.

*Con información de AFP.