Colombiano se metió por sorpresa a la Vuelta a España: no estaba en los planes y será escudero de Richard Carapaz

El ciclista colombiano no estaba en los planes de nadie y ahora integra la prestigiosa lista de corredores que participarán en la Vuelta a España 2026. Su convocatoria causa sorpresa en el país y genera expectativa por lo que pueda hacer en las montañas españolas.
Se trata de Juan Felipe Rodríguez, un escalador de 22 años, oriundo de Tenjo, Cundinamarca. Tras una destacada temporada en la categoría Sub-23, el EF Education-EasyPost se interesó por el ciclista colombiano y le ofreció un contrato en el World Tour, equipo por el que ya pasaron corredores de la talla de Esteban Chaves y Rigoberto Urán.
Juan Rodríguez se ganó un lugar en la escuadra estadounidense luego de destacarse en varias pruebas de montaña para la categoría Sub-23 en Francia, Andorra y Suiza. Estas actuaciones, sumadas a su victoria en la Vuelta de la Juventud de 2025 en Colombia, fueron suficientes para que los ojeadores recomendaran su incorporación al EF Education-EasyPost.
Ahora, el colombiano será uno de los gregarios de Richard Carapaz, quien llega como uno de los candidatos a disputar la victoria en la clasificación general de la Vuelta a España.
“Juan Felipe es un escalador muy bueno. Ganó una etapa de la Ronde de l’Isard el año pasado, pero todavía está bastante verde. El próximo año vamos a cuidarlo y a meterlo en carreras más duras para darle algo de experiencia. Tiene muchísimo talento y mucha potencia”, había dicho Mike Creed, director del EF Education, en el 2025, sobre Juan Felipe Rodríguez.
Equipo de lujo del EF Education para la Vuelta a España
- Vincenzo Albanese
- Markel Beloki
- Alastair MacKellar
- Darren Rafferty
- James Shaw
- Georg Steinhauser
- Juan Felipe Rodríguez
- Richard Carapaz
Pelotón colombiano para la Vuelta a España
Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) fue el primero en inscribir su nombre ante la organización. Luego, el huilense Harold Tejada fue confirmado y acudirá como líder del XDS Astana en la Vuelta a España y le apunta a uno de los primeros lugares en la clasificación general, además de la clasificación de la montaña.
El otro colombiano que fue confirmado como participante de la Vuelta a España 2026 es el boyacense Juan Guillermo Martínez, perteneciente al Team Picnic PostNL.
La Vuelta a España sin Nairo Quintana y Egan Bernal
Egan Bernal ya había sido descartado previamente por la dirección del Ineos. El zipaquireño ya disputó dos grandes vueltas este año y dejará su puesto libre para el regreso, entre otros, del británico Oscar Onley.
Por su parte, la baja de Nairo Quintana tomó por sorpresa a Colombia, ya que se veía como confirmado en la competición. Ahora, se oficializa su baja y le pondrá fin a su carrera en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Canadá.