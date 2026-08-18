Colombiano se metió por sorpresa a la Vuelta a España: no estaba en los planes y será escudero de Richard Carapaz

El ciclista colombiano no estaba en los planes de nadie y ahora integra la prestigiosa lista de corredores que participarán en la Vuelta a España 2026. Su convocatoria causa sorpresa en el país y genera expectativa por lo que pueda hacer en las montañas españolas.

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Se trata de Juan Felipe Rodríguez, un escalador de 22 años, oriundo de Tenjo, Cundinamarca. Tras una destacada temporada en la categoría Sub-23, el EF Education-EasyPost se interesó por el ciclista colombiano y le ofreció un contrato en el World Tour, equipo por el que ya pasaron corredores de la talla de Esteban Chaves y Rigoberto Urán.

Juan Rodríguez se ganó un lugar en la escuadra estadounidense luego de destacarse en varias pruebas de montaña para la categoría Sub-23 en Francia, Andorra y Suiza. Estas actuaciones, sumadas a su victoria en la Vuelta de la Juventud de 2025 en Colombia, fueron suficientes para que los ojeadores recomendaran su incorporación al EF Education-EasyPost.

Ahora, el colombiano será uno de los gregarios de Richard Carapaz, quien llega como uno de los candidatos a disputar la victoria en la clasificación general de la Vuelta a España.

Jun Felipe Rodríguez con el EF Education Foto: EF Education

“Juan Felipe es un escalador muy bueno. Ganó una etapa de la Ronde de l’Isard el año pasado, pero todavía está bastante verde. El próximo año vamos a cuidarlo y a meterlo en carreras más duras para darle algo de experiencia. Tiene muchísimo talento y mucha potencia”, había dicho Mike Creed, director del EF Education, en el 2025, sobre Juan Felipe Rodríguez.

Equipo de lujo del EF Education para la Vuelta a España

Vincenzo Albanese

Markel Beloki

Alastair MacKellar

Darren Rafferty

James Shaw

Georg Steinhauser

Juan Felipe Rodríguez

Richard Carapaz

Cartel oficial del EF Education Foto: EF Education

Pelotón colombiano para la Vuelta a España

Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) fue el primero en inscribir su nombre ante la organización. Luego, el huilense Harold Tejada fue confirmado y acudirá como líder del XDS Astana en la Vuelta a España y le apunta a uno de los primeros lugares en la clasificación general, además de la clasificación de la montaña.

Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Foto: Getty Images

El otro colombiano que fue confirmado como participante de la Vuelta a España 2026 es el boyacense Juan Guillermo Martínez, perteneciente al Team Picnic PostNL.

La Vuelta a España sin Nairo Quintana y Egan Bernal

Egan Bernal ya había sido descartado previamente por la dirección del Ineos. El zipaquireño ya disputó dos grandes vueltas este año y dejará su puesto libre para el regreso, entre otros, del británico Oscar Onley.

Por su parte, la baja de Nairo Quintana tomó por sorpresa a Colombia, ya que se veía como confirmado en la competición. Ahora, se oficializa su baja y le pondrá fin a su carrera en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Canadá.