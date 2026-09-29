La historia de Robinson Meza, el ciclista que está en coma en Francia, tiene fracturas y su mamá busca ayuda

Robinson Meza, ciclista antioqueño de BMX Freestyle, es muy conocido por sus grandes presentaciones a nivel internacional a tal punto de ser uno de los mejores exponentes en esta disciplina en Sudamérica. Ha participado en varios eventos oficiales de la UCI y Copas del Mundo. Hoy, está en cuidados intensivos en Francia y su familia ruega por ayuda.

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Desde que Mariana Pajón se convirtió en la mejor del mundo en la disciplina del BMX, prueba certificada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), varios talentos emergieron siguiendo sus pasos. Como pasa en otros deportes, el bicicross tiene varias ramas y una de ellas es el Freestyle, que incluso ya es deporte olímpico, haciendo su debut en las justas de Tokio 2020 y hace parte del programa ‘ciclismo urbano’.

Robinson Meza, más conocido como ‘Robin’, en ese gremio, se ganó un lugar entre los mejores del mundo y ya era muy destacado en Colombia, expuso su talento por Sudamérica y ahora es otro de los deportistas que lleva la bandera en cada competencia. Hacía puntos para ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Lastimosamente, en un entrenamiento en Francia, las cosas salieron mal y ahora lucha por su vida.

Robinson se estrelló con otros dos deportistas en el circuito, lo que le provocó múltiples fracturas en las piernas, brazos y cabeza y un estado de coma, además de algunas heridas más en otras partes del cuerpo. El choque le provocó la perdida del conocimiento, incluso con el casco puesto y más implementos de protección.

Tragedia en pista de BMX: Robin Meza enfrenta fracturas en piernas, brazos y lesiones craneales Foto: Redes sociales

Robin tuvo que ser internado en la UCI y sus compañeros pudieron llevarlo al centro médico más cercano. El informe de Telemedellín del pasado 22 de septiembre indica que el deportista llevaba tres días en estado de coma. Ahora, su mamá, desde Colombia, busca ayuda para ir a Francia y priorizar sus atenciones médicas.

Robin Meza está en cuidados intensivos en Francia. Foto: Redes sociales

Una persona cercana a Robinson Meza, Jefferson Calderón, habló con Telemedellín por el accidente: “Muy abrumador todo lo que está pasando; por fortuna, Robin está mejorando. Debemos mantenernos fuertes y unidos para ayudar a estas dos grandes personas y sus familias”.

Su familia busca ayuda

El gremio del BMX en Colombia no se hizo esperar y abrió una ‘Vaki’ en modo de ayuda para Robinson Meza. Con el eslogan, ‘Juntos por Robin Meza’, se espera obtener ayudas e insumos económicos para ayudar al deportista y a su familia. Hasta hoy, los resultados son sorprendentes.

Débora Montoya, su mamá, espera que los fondos sean suficientes para viajar a Francia lo más pronto posible y atender las necesidades de su hijo. Se estima que pueda lograr tiquetes ida y vuelta, seguro de viaje y alojamiento básico, además del permiso del consulado francés en Colombia.

Los gastos médicos de Robinson en Francia podrían alcanzar los 4.500 euros, algo más de 17 millones de pesos colombianos. Se cree que los recursos en ‘Vaki’ ya superan el 90% de lo esperado, según El Tiempo.