Nairo Quintana tuvo un día especial en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026. Desde temprano recibió ovaciones por parte de los hinchas colombianos que llegaron hasta Montreal (Canadá) y le demostraron el cariño a su ídolo.

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Lo primero que hizo Nairo fue anunciar que este Mundial no sería su última carrera como profesional. El boyacense aseguró que la próxima semana estará compitiendo con el Movistar Team en Italia, en el Giro de Emilia.

La presentación de equipos estuvo cargada de emotividad para el ciclista colombiano, que lució una gran sonrisa para despedirse de la Selección Colombia en los campeonatos mundiales. A su lado tuvo la compañía de cuatro de los mejores ciclistas del pelotón nacional: Sergio Higuita, Santiago Buitrago, Harold Tejada y Brandon Rivera.

Nairo Quintana no terminó el recorrido

Aunque Nairo Quintana recibió saludos y felicitaciones durante la previa, en la carrera no tuvieron piedad con él. Los favoritos trabajaron a fondo para neutralizar la numerosa fuga que alcanzó a sacar hasta ocho minutos de diferencia antes del inicio de los ascensos al puerto de Voie Camillien-Houde.

El boyacense aguantó dentro del lote principal hasta la parte más dura del recorrido. Faltando 98 kilómetros, perdió la rueda del pelotón y minutos más tarde se confirmó su abandono junto a un alto número de corredores que no tuvieron clasificación final.

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“Ha sido bonito y especial para mí”, dijo en declaraciones para Just Cycling. “Siempre lo que nos caracterizó fue dar lo máximo hasta el final y no dejarnos nada”, dijo.

Nairo saludó varias veces a las cámaras de la transmisión oficial. “Ya no me verán más en las competencias, pero estaremos acompañando a la selección, acompañando a nuestros jóvenes, ayudando al desarrollo del ciclismo colombiano y latinoamericano. Es un hasta pronto”, agregó.

Santiago Buitrago, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Brandon Rivera y Harold Tejada en la presentación de equipos del Mundial de Ciclismo. Foto: Getty Images

Brandon McNulty es campeón del mundo

Al tiempo que Nairo Quintana hablaba sobre sus sensaciones, en la carretera seguía la batalla por la camiseta arcoíris. Santiago Buitrago se metió en el grupo de escapados junto a Paul Seixas, Giulio Ciccone y Thomas Pidcock.

Por delante se fue el estadounidense Brandon McNulty, quien aprovechó el desorden para atacar en solitario por el título mundial. El corredor del UAE Team Emirates se hizo imposible de detener y consiguió un logro histórico para la delegación de Estados Unidos.

McNulty es el nuevo campeón del mundo y vestirá la camiseta arcoíris que hasta hoy le pertenecía al esloveno Tadej Pogačar.

Clasificación - Mundial de Ciclismo 2026 (élite masculina)

1. Brandon McNulty (Estados Unidos) - 6:17:04.

2. Michael Matthews (Australia), a 13″.

3. Mathieu van der Poel (Países Bajos) a 13″.

4. Quinn Simmons (Estados Unidos), a 13″.

5. Isaac del Toro (México), a 14″.

6. Mads Pedersen (Dinamarca), a 14″.

7. Thomas Pidcock (Gran Bretaña), a 14″.

8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos), a 14″.

9. Giulio Ciccone (Italia), a 14″.

10. Ben Healy (Irlanda), a 14″.

...

27. Santiago Buitrago (Colombia), a 4′41″.

DNF. Harold Tejada (Colombia).

DNF. Sergio Higuita (Colombia).

DNF. Brandon Rivera (Colombia).

DNF. Nairo Quintana (Colombia).