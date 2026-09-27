Al borde del llanto, Nairo Quintana envió sentido mensaje por su despedida del ciclismo: “Ha sido bonito”

El ciclista colombiano Nairo Quintana concluyó de manera definitiva su carrera como deportista profesional este domingo, 27 de septiembre, al participar en la prueba de ruta de la última etapa del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, disputado en Canadá.

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El corredor boyacense abandonó la competencia a falta de 56 kilómetros para la línea de meta, en un grupo de retirados en el que también figuraron James Shaw, Andrea Mifsud, Henrique da Silva Avancini, Tiago Antunes, Arno Wallenborn, Merhawi Kudus, Emīls Liepiņš, Kasper Asgreen y Patrick Konrad.

Con este retiro en suelo canadiense, el deportista de Combita puso fin a una trayectoria de más de 15 años en el lote internacional.

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Con su retiro oficial, Quintana deja un palmarés histórico en las Grandes Vueltas, destacándose como el primer colombiano en coronarse campeón del Giro de Italia en la edición de 2014 y conquistador de la Vuelta a España en 2016. Asimismo, subió al podio del Tour de Francia en tres oportunidades al registrar dos subcampeonatos en 2013 y 2015, además de un tercer lugar en 2016.

Su registro en competencias por etapas de una semana incluye triunfos de prestigio en la Vuelta al País Vasco (2013), la Volta a Cataluña (2016), el Tour de Romandía (2016), la Vuelta a Asturias (2026) y dos títulos en la Tirreno-Adriático (2015 y 2017), tras darse a conocer internacionalmente con la victoria en el Tour del Porvenir 2010.

Declaraciones sobre su retiro y el respaldo del país

En la antesala de sus últimos giros al circuito mundialista, Quintana expresó sus sensaciones a Just Cycling Channel: “Ha sido bonito, especial para mí poder terminar subiendo las pulsaciones, representando a mi país, moviendo la pasión de todo un país y dar lo máximo; siempre lo que nos caracterizó fue dar lo máximo hasta el final y no dejar nada”.

Respecto al gesto de despedida a las cámaras mientras saludaba en pleno recorrido, el pedalista agregó: “Es agradecer, ya no me verán más en la competición, pero seguramente estaremos acompañando a la selección, acompañando a nuestros jóvenes y ayudando al desarrollo del ciclismo latinoamericano y colombiano”.

Cuestionado sobre el impacto social de su carrera en Colombia y en el continente sudamericano, el escarabajo destacó el cariño del público como su triunfo más relevante: “Es el premio más grande que he podido ganar a lo largo de mi carrera deportiva, no solamente poder hacer soñar a los ciclistas, sino a todo un país y a todo un continente”.

Quintana se despidió del ciclismo con un mensaje al borde del llanto para sus fanáticos: “Decirles que se podía y que teníamos que dar lo máximo; agradecerles infinitamente porque, aun los que no montaban una bicicleta, pedaleaban conmigo”.

De esta manera, el referente del deporte nacional inicia una nueva etapa orientada al apoyo del talento juvenil tras cerrar su etapa sobre la bicicleta. Sin embargo, se especula que podría correr una última carrera en Italia junto a su equipo, el Movistar.