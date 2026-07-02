Niño de 11 años atropelló a grupo de monjes budistas; 9 murieron: el impactante video fue publicado en redes sociales

Nueve monjes budistas murieron y más de 20 resultaron heridos tras ser embestidos por una camioneta conducida por un niño de 11 años durante un peregrinaje en Tailandia, informó la policía.

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El grupo de 35 monjes y cinco seguidores laicos realizaba un peregrinaje en la provincia noroccidental de Mukdahan cuando ocurrió el incidente.

“El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa” del accidente, dijo a la prensa Pairoj Thaiphutsa, comandante de la policía provincial de Mukdahan.

NEW: 11-year-old drives pickup truck into Buddhist monks in Thailand’s Mukdahan province, killing at least 8 pic.twitter.com/0JQ3THiczx — Rapid Report (@RapidReport2025) July 2, 2026

“Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal”, agregó.

Según la policía, el niño tomó sin permiso la camioneta de sus padres y perdió el control del vehículo, chocando contra los monjes.

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“Vi a un niño acercarse al volante de una camioneta. En ese momento, yo estaba cantando ‘Buddho, Buddho’”, un mantra de meditación, declaró un monje identificado como Phra Sompong en un video difundido por equipos locales de rescate.

“Luego, de repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad”, señaló. “Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo. Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires”, añadió.

Esta imagen, difundida el 2 de julio de 2026 por la Fundación de Rescate Ruamjai Mukdahan, muestra a personas recogiendo las pertenencias de monjes budistas tras la colisión entre su procesión —que avanzaba por el arcén de la carretera— y una camioneta conducida por un menor de 11 años Foto: AFP

Prayut Ruanthongkam, jefe de la policía de la ciudad de Mukdahan, dijo a la AFP que el niño tiene 11 años.

Cinco de los monjes murieron en el sitio del accidente y otros tres fallecieron en el hospital. La oficina provincial de Mukdahan anunció más tarde la muerte de un noveno monje.

Además cuatro monjes se encuentran en estado crítico en el mismo hospital y otros diez presentan heridas graves.

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde desempeñan un papel central en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Buda.

Es habitual verlos participar en ceremonias y procesiones públicas, así como recibir ofrendas de la población.

Este es el vehículo que atropelló a los budistas Foto: AFP

Tailandia figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo. Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes y suelen estar asociados al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el insuficiente cumplimiento de las normas de circulación.

Con información de AFP*