Nueva Embajadora de Israel en Colombia publica emotivo video antes de su llegada al país: “¡Nos vemos muy pronto!”

Vivian Aisen será la próxima embajadora de Israel en Colombia, luego de que el gobierno aprobara su nombramiento por unanimidad, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de julio.

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Aisen, quien anteriormente se desempeñó como embajador en Macedonia, fue nombrado como parte de los esfuerzos del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, para renovar y restablecer las relaciones entre Israel y Colombia en medio del acercamiento entre Israel y los países latinoamericanos.

Aisen también dirigió anteriormente el Departamento de Centroamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y prestó sus servicios en las embajadas de Israel en Londres y Chile, así como en sus misiones en Bruselas y ante la Unión Europea.

Vivian Aisen, nueva embajadora en Israel Foto: Gobierno Abelardo De La Espriella / Redes Sociales

En un video publicado en redes sociales, la nueva embajadora elegida por el gobierno israelí, asegura estar muy emocionada por su llegada a Colombia.

“Que alegría y que orgullo para mí representar a Israel en esta hermosa tierra, Colombia es un país que admiro profundamente, su gente, su cultura, su gastronomía, su música y por supuesto, su arte”, dijo Aisen.

La nueva embajadora de Israel en Colombia aseguró que es fanática del baile y que uno de sus géneros favoritos es el de la salsa, así que se siente muy feliz de disfrutar esa pasión que también se siente en Colombia.

¡Colombia, allá voy! 🇨🇴



Honrada de comenzar mi etapa como Embajadora de Israel en Colombia y comprometida con seguir fortaleciendo esta alianza.



¡Nos vemos muy pronto! 🇮🇱🤝🇨🇴 pic.twitter.com/6Al3bsdoJ9 — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) August 16, 2026

“Estamos viviendo un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos”, dijo la nueva embajadora en un mensaje previo en sus redes sociales.

El presidente colombiano Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 debido a las operaciones militares israelíes en Gaza.

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“El que apoye un genocidio es cómplice de él y traerá genocidios a su propio país. Señor Abelardo, ¿le pareció digno apoyar a Netanyahu que asesinó a 22.000 bebés en Gaza con misiles? Lo hace porque este es el pago que le debe a Netanyahu, sin el cual no sería presidente de Colombia”, criticó Petro al enterarse del restablecimiento de relaciones entre ambos países.

Se espera que Israel y Colombia restablezcan plenamente las relaciones diplomáticas tras la toma de posesión del nuevo presidente colombiano el 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, y Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: X Gideon Sa’ar

El proceso incluirá el nombramiento inmediato de embajadores, la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén y una serie de iniciativas conjuntas adicionales.