Benjamin Netanyahu revela detalles del heroísmo del piloto de Flydubai: “Con una valentía tremenda evitó otro 11-S”

El primer ministro de Israel le contó al mundo lo que sabe Israel del ataque terrorista, del heroísmo de un piloto y de los pasajeros del avión de Flydubai, quienes lograron evitar este miércoles una tragedia. Benjamin Netanyahu habló con Fox News sobre lo que sabe de ese hecho que, según él, habría podido tener “proporciones inimaginables”.

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Netanyahu destacó la labor del piloto, sin la cual los más de 174 pasajeros del avión habrían muerto.

“Los pasajeros, entre ellos 30 niños, ya están rezando. Saben que han fallecido (…) Y este joven actúa con un heroísmo increíble y salva el día. Actuó con serenidad y heroísmo… con una valentía tremenda que evitó otro 11-S”, dijo en su conversación con el medio norteamericano.

Benjamin Netanyahu e Ynav Sharir Foto: Captura de pantalla de X

“Al parecer, lo apuñaló o lo golpeó con un hacha. Sangraba profusamente. El avión empezó a perder el control y a caer en picado… El piloto que estaba allí era un piloto indio con una herida bastante grave. Creo que ahora mismo está luchando por su vida, pero en un acto de increíble valentía, logró abrir la puerta de la cabina”, detalló.

El primer ministro relató las historias que se vivieron en el avión y habló del pasajero que lideró el rescate del aeroplano. “Me reuní con este israelí, un israelí increíble. Se llama Yaniv, y él hizo esto”, explicó. “Le pregunté: ‘¿Cómo lo hiciste?’ Y me respondió: ‘Bueno, simplemente tenía que hacerlo’”.

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Agregó que “su familia estaba allí, 174 pasajeros, la mayoría israelíes. Tenía que salvarlos”.

Netanyahu habló del valor de los israelíes. “Piénsenlo bien… Si les secuestran el avión la próxima vez, asegúrense de que haya un israelí sentado a su lado”.

“Eso es fanatismo y odio de un nivel incalculable”

El primer ministro de Israel explicó las hipótesis que existen sobre el atentado. “Desconozco los antecedentes exactos de esta persona, el atacante, pero es evidente que odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también”, dijo.

“Eso es fanatismo y odio de un nivel incalculable”, agregó.

Personas con banderas israelíes se congregan en la puerta de llegadas para recibir a los pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este jueves que quiere conceder un premio al “heroísmo” a cinco pasajeros israelíes que el miércoles redujeron a un copiloto de la aerolínea flydubai y le impidieron que estrellara el aparato. “Quiero presentar su acto de heroísmo ante el comité consultivo del Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, y recomendaré que les sea concedido”, indicó Herzog en un primer comunicado, en el que se refería a cuatro hombres.

Estos cuatro israelíes hicieron gala de “iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva en un momento de peligro extremo” y lograron “evitar una gran catástrofe”, agregó. El presidente israelí indicó que tres de ellos, Yaniv Hayoun, Zvika Manes y Asaf Rajuan, redujeron a uno de los pilotos, que acababa de apuñalar a su compañero, en la cabina de mando.

El cuarto, un dentista llamado Shota Musayev, atendió al piloto herido para mantenerlo con vida hasta que el avión aterrizó. A media jornada, la Presidencia anunció que también propondrá condecorar a otra pasajera, Tali Manes, que habría sido “la primera en alertar” al resto de personas a bordo de lo que ocurría.

“El ingenio, el sentido de la responsabilidad y la sangre fría que demostraste frente a un peligro mortal constituyen un acto de heroísmo civil en el sentido más noble del término. Eres una heroína, Tali”, dijo Herzog.

*Con información de AFP