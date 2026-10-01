“Puede marcar un antes y un después, al igual que las Torres Gemelas”: la alerta de Shay Salamon tras atentado en avión de Flydubai

SEMANA: El intento de secuestro del avión de FlyDubai genera una enorme alerta en el mundo. ¿Cómo vivió usted este momento?

Shay Salamon: Estoy conectado todo el tiempo a las noticias en Israel y, a partir de las 3 o 4 de la mañana, me empezaron a llegar muchos mensajes, dado que hubo mucha desinformación sobre lo que estaba pasando en la cabina del vuelo 1073 de Flydubai.

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Debo explicar que esta línea aérea, establecida hace unos años como parte de los Acuerdos de Abraham es muy popular. Son vuelos relativamente cortos que conectan a Dubái con Tel Aviv. La mayoría de las personas que utilizan este avión se dividen entre quienes viajan por comercio —aprovechando las relaciones establecidas— y quienes van por turismo. En el caso puntual de este vuelo con 174 personas, muchos de ellos —incluyendo mujeres, niños y bebés— estaban haciendo turismo en ese destino.

SEMANA: ¿Cuáles fueron las primeras hipótesis?

S.S: En principio se habló de un enfrentamiento en la cabina. Si vemos casos similares ocurridos en los últimos años, se sabe que han pasado situaciones por conflictos internos entre el piloto y el copiloto, y muchos pensaron que eso era lo que había sucedido. Solamente más adelante, cuando se entendió que el copiloto atacó y apuñaló directamente al piloto, se comprendió la gravedad de la situación.

Varias personas desembarcan de un avión de FlyDubai que transportaba a israelíes que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Gracias a Dios, el piloto, de origen indio, tomó la iniciativa de defenderse, pensar en la tripulación y en todo el avión. Logró de alguna forma frenar el plan del copiloto y, aunque estaba herido, abrió las puertas para permitir el ingreso de la tripulación y de personas de seguridad de Israel que viajaban como turistas.

En ese momento se confirmó la hipótesis de que se trataba de un ataque terrorista.

SEMANA: La reacción de los pasajeros fue heroica y es una historia en cierto modo milagrosa, la forma cómo se logró evitar lo que habría sido un atentado muy grave.

S.S: Sí. Se logró paralizar al copiloto y dar tratamiento al piloto. Ahí llega un segundo milagro: otras tripulaciones del mismo avión se hicieron cargo para controlar la aeronave, a pesar de los daños, y lograr aterrizar en Tabuk, Arabia Saudita.

En ese momento subieron las alertas no solo en Israel, sino en todo Medio Oriente. Se decidió enviar un avión israelí para rescatar a las personas, pero Arabia Saudita no aceptó recibir un avión de línea israelí. Se mediá entonces para enviar otro avión de Flydubai y traer a los 174 pasajeros y a la tripulación a Tel Aviv. El propio Mossad estuvo involucrado para investigar a los pilotos de este avión de rescate; una vez confirmada su seguridad y origen, el avión emprendió el camino a Tel Aviv y todos llegaron a salvo. Hubo algunos heridos por el momento del enfrentamiento y la caída repentina del avión, lo cual muchos pensaron inicialmente que era un problema técnico o un pozo de aire.

SEMANA: ¿Qué han arrojado los resultados de las primeras investigaciones?

S.S: Hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, se está investigando el origen del copiloto, supuestamente ciudadano de Omán. Eso genera un conflicto entre Israel y Dubái, ya que parte del acuerdo para el lanzamiento de esta aerolínea establecía que todos los pilotos debían ser de países con relaciones diplomáticas con Israel, y parece que este no era el caso.

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SEMANA: ¿Qué preguntas quedan abiertas sobre este atentado?

S.S: Esencialmente tres preguntas: Primero, ¿Cómo puede ser copiloto una persona de nacionalidad omaní en este vuelo? Segundo, respecto a la brecha de seguridad, entender si fue un “lobo solitario” o si alguien estaba preparando, financiando y ejecutando este atentado terrorista, que podía haber terminado no solo con la caída del avión, sino estrellándolo directamente contra un edificio en Israel, al estilo de los ataques de Nueva York.

El capitán del vuelo FZ1073 resulto gravemente herido tras sufrir un ataque que tenía el fin de tomar el control del avión. Foto: x (antes twitter)

Con una mirada más amplia, qué está pasando con la seguridad aérea en general. Tal vez, al pasar los años, se han bajado los controles o no se está siendo tan rígido con la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Esto puede cambiar de aquí en adelante muchos procedimientos a nivel mundial, siendo un antes y un después, como lo fueron los atentados a las Torres Gemelas.

SEMANA: ¿Y cuál es la tercera pregunta?

S.S: También está el aspecto de la cercanía con el 7 de octubre, “día en que se conmemora la masacre sucedida ese día en 2023 en la que 1.200 personas (la gran mayoría civiles) y alrededor de 240 personas fueron secuestradas). Se habló de posibles atentados alrededor de esta fecha. En estos días, en Israel y en el mundo judío en general, se celebra el segundo festivo de Sucot y Simjat Torá, momentos en los que se llevó a cabo el atentado del 7 de octubre. Para los yihadistas y terroristas significaría una gran victoria lanzar un ataque de esta magnitud en días tan importantes dentro del calendario judío y de la memoria humana. Es un tema delicado y complicado, y habrá que ver qué sale de las investigaciones preliminares.

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No olvidemos que hace dos días sucedió algo supuestamente dirigido desde Irán a través de sus proxies para llevar adelante un ataque contra una base estadounidense en Inglaterra. El canciller de Inglaterra mencionó que se revisa si tiene relación con Irán. Esto nos hace pensar si no hay un plan más grande relacionado con esta fecha tan importante, entre el primer y segundo festivo de Sucot, al cumplirse dos años del ataque al sur de Israel del 7 de octubre.

SEMANA:Se ha dicho que el objetivo de un atentado como el que pudo suceder este miércoles tendría como objetivo romper los acuerdos de Abraham. ¿Por qué los grupos terroristas tendrían ese fin?

Shay Salamon: El país que más podía perder con los Acuerdos de Abraham es Irán, debido a sus intereses en la región y más allá. Irán es un jugador principal con aliados cercanos y lejanos. Incluso ha tenido presencia en nuestro continente, como en Venezuela durante muchos años, y está detrás de los ataques terroristas más grandes que sufrió la comunidad judía fuera de Israel: los atentados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel y la AMIA.

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Irán es un jugador internacional muy importante que, junto con el dinero catarí, logró influencia en la región, e Israel fue un gran obstáculo para ello. Primero, porque Israel se puso como meta frenar la bomba nuclear iraní, tema que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha mantenido como prioridad. Segundo, porque con la intervención y presión de Estados Unidos se comenzaron a generar pactos con países puntuales de la región para abrir una nueva etapa en el comercio, la economía y la historia de Medio Oriente.

SEMANA: ¿Qué buscaban los acuerdos de Abraham?

S.S: Los Acuerdos de Abraham buscaban integrar la región bajo una nueva atmósfera basada en valores de democracia, libre comercio y libertad, frente a una región que lamentablemente ha sido bastante oscura. Se presentaron dos narrativas: la que Irán quería sostener desde la revolución islámica de los años 70, y la de los valores de Estados Unidos, Israel y países europeos involucrados.

El primer ministro israelí abrazó al pasajero que participó en la intervención durante el vuelo. Foto: Tomado de @@netanyahu

Llegó un momento crítico en el que Irán tenía que ejecutar algo para frenar esas negociaciones y hacer repensar a los países del Medio Oriente si querían arriesgarse a firmar o ampliar estos acuerdos. El 7 de octubre ocurrió en el momento idóneo para pausar y hacer retroceder estos procesos. Países involucrados en los acuerdos se han manifestado varias veces en contra de políticas del gobierno de turno en Israel.

Aunque Irán ha perdido en varios sentidos, en esto sí logró congelar y generar un retroceso en los procesos de paz. Ahora se habla de incluir a varios países de los acuerdos en la solución para el pueblo palestino en la región de Gaza, recibiendo promesas de Estados Unidos sobre futuros beneficios diplomáticos y comerciales. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ningún acuerdo sólido entre Estados Unidos e Irán, por lo que todo se encuentra pausado o en etapas muy iniciales.

SEMANA: Usted lidera el Combat Antisemitism Movement (CAM). ¿Cómo se explica el antisemitismo que se vive hoy?

S.S: Desde nuestra organización estamos sumamente preocupados y ocupados. Vemos números de ataques antisemitas que no quedan solo en redes sociales, sino en agresiones reales contra personas judías, sus bienes y sus comunidades. Durante la última semana se registraron 100 incidentes antisemitas en todo el mundo. Desde el 1 de enero de este año, CAM ha monitoreado reportes de 4.015 incidentes antisemitas a nivel mundial. En 2026, se ha monitoreado un promedio de 133 incidentes por semana.

Esto sucede a nivel global continuamente. En el centro de monitoreo de CAM vemos un promedio estable en los últimos meses de 130 casos semanales. Es decir, casi cada hora ocurre un ataque contra judíos o comunidades judías en el mundo. Ocurre incluso en países tranquilos como Uruguay, donde la comunidad judía siempre ha tenido un lugar integrado en el tejido social; allí también se han registrado ataques contra sinagogas e incluso contra estudiantes al salir de escuelas judías.

La semana pasada fui invitado a una sinagoga en Toronto para el Día del Perdón (Yom Kipur), uno de los festivos más importantes del calendario judío, y el nivel de seguridad alrededor de la sinagoga me sorprendió. Agradezco las medidas, pero muestra el nivel de amenaza que existe hoy para la comunidad judía en el mundo, que casi no puede asistir a orar en un día tan significativo. El día anterior a ese festivo hubo un intento de ataque a otra sinagoga en Ontario, Canadá; no hubo heridos, pero sí daños a la estructura.

SEMANA: ¿Cómo se combate ese antisemitismo?

S.S: Nos preocupa este odio directo hacia la comunidad judía, donde se le ataca por decisiones o políticas del gobierno de turno de un país soberano al otro lado del mundo. Un judío colombiano, argentino, uruguayo, estadounidense o chino puede ser de tercera, cuarta o quinta generación en su país. En mi caso, mis abuelos emigraron de Polonia a Uruguay antes de la Segunda Guerra Mundial; mis padres luego se mudaron a Israel, donde nací, pero muchos uruguayos siguieron viviendo allí. No son ciudadanos israelíes, no pagan impuestos allí ni votan en sus elecciones, pero son culpados por las acciones del Estado de Israel tras el 7 de octubre.

Vemos una gran gravedad en los ataques físicos que saltan de las redes sociales a las calles, un aumento constante del fenómeno y una debilidad por parte de los gobiernos locales y nacionales para responder. Hay países más preparados, como Argentina, mientras que en otros casos la falta de respaldo gubernamental ha dado legitimidad a manifestaciones antisemitas.

Estamos en un momento clave donde se requiere responsabilidad ciudadana y políticas concretas por parte de los gobiernos para proteger a las comunidades e implementar programas de educación. La educación es clave; de lo contrario, la radicalización en la sociedad empeorará las cosas. Lo que comienza contra el judío nunca termina con el judío: hoy es una lucha contra la libertad, los derechos, la libertad de culto y la convivencia democrática.