Revelan nuevas imágenes de Daniel Sancho en prisión y polémico audio pidiendo dinero a su mamá para presuntos sobornos

Nuevas imágenes de Daniel Sancho desde la prisión de Surat Thani, en Tailandia, salieron a la luz mientras cumple cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta.

Los 7 de Cornell: revelaciones de presunto abuso sexual a una joven en fraternidad sacuden prestigiosa universidad y reabren el caso

Las imágenes, divulgadas originalmente por Okdiario, muestran a Sancho rapado, con el uniforme azul de la cárcel y hablando por teléfono detrás de un cristal. Se conocen después de que la justicia tailandesa mantuviera su condena a cadena perpetua.

Durante una de las grabaciones desde prisión, el español también hace una reflexión sobre sus creencias: “Si preguntas a la gente si existe el diablo, nueve de cada diez personas te dirán que sí”. Luego asegura que una proporción similar respondería afirmativamente al ser consultada sobre la existencia de Dios.

El polémico audio con su mamá

Paralelamente, fue revelada una conversación que Sancho habría sostenido con su madre en 2025 y en la que le pide disponer de una importante cantidad de dinero para trasladarla a Tailandia.

“Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”, afirma Sancho antes de preguntarle cuánto dinero tiene disponible.

Bronchalo responde que cuenta con “ciento y algo”, ante lo cual su hijo contesta: “Vale, estamos dentro”. Posteriormente, le pregunta si puede mover el dinero hasta Tailandia.

La mujer advierte que transferir alrededor de 100.000 euros a otro país podría resultar complicado desde el punto de vista fiscal. Sancho insiste entonces en que viaje personalmente: “Me gustaría que mañana saltaras en un avión a Tailandia y el lunes estés aquí para que podamos manejar esto”.

El español incluso sostiene que el supuesto plan podría permitirle recuperar la libertad. “Mamá, me sacas de aquí (…) Para el 15 de noviembre estoy fuera si hacemos esto”, señala.

Corte Suprema de EE. UU. tomó histórica decisión sobre la ejecución de una mujer que fue salvada a última hora

Según la información divulgada en España sobre la conversación, el dinero estaría relacionado con una operación con la que Sancho buscaba obtener un trato favorable en su proceso.

Los reportes han planteado posibles sobornos alrededor del plan, aunque no existe una decisión judicial que establezca que ese fuera efectivamente el destino del dinero.

Su madre muestra dudas durante la llamada y pregunta directamente si lo planteado podría ser ilegal. “No, no, no, en absoluto, no es ilegal”, responde Sancho.

Daniel Sancho fue condenado en agosto de 2024 por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, ocurrido un año antes en la isla de Koh Phangan. Actualmente, permanece recluido en Surat Thani mientras continúa la batalla judicial alrededor de su condena.