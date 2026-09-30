Israel fue advertido de amenazas terroristas antes de intento de secuestro de avión, según Netanyahu

A raíz del intento de secuestro del avión con más de 160 pasajeros israelíes ocurrido este miércoles, 30 de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu, declaró que los pasajeros y la tripulación que intervinieron “salvaron muchas vidas y evitaron una gran catástrofe”.

Añadió que Arabia Saudí arrestó a un piloto cuya identidad no fue revelada de inmediato por las autoridades.

Netanyahu advirtió en los últimos días sobre amenazas a la seguridad aún no especificadas y de mayor envergadura, mientras que el país se encuentra a una semana del aniversario del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

El dirigente dice estar “en contacto constante con las autoridades” sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Ha “ordenado a los servicios de seguridad que se preparen ante cualquier posible amenaza adicional”.

Varias personas desembarcan de un avión de FlyDubai que transportaba a israelíes que sufrieron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

El ministro de Defensa, Israel Katz, denunció un “intento de ataque terrorista yihadista”, sin decir en qué se basa para afirmarlo. Ni la compañía aérea ni Arabia Saudita lo han corroborado.

“Estábamos a punto de estrellarnos” y se evitó “sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, afirmó la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk (suroeste del reino) donde el avión aterrizó.

“También había un médico que hizo primeros auxilios, y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer”, agregó.

Según esta pasajera, otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, tomaron el mando del avión durante el aterrizaje.

En un vídeo difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas.

Un avión de FlyDubai con pasajeros israelíes a bordo, que previamente habían viajado en otro avión de FlyDubai Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

“Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar”, dice el hombre en hebreo.

“Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto”, agrega, e insiste: “necesitamos ayuda”.

En unas fotos enviadas a la AFP por una de las personas a bordo del vuelo, se ve a los pasajeros, entre ellos niños, en una sala del aeropuerto, algunos sentados en el suelo, antes de partir hacia Tel Aviv. Un hombre viste una camiseta blanca y vaqueros manchados de sangre.

Con información de AFP.