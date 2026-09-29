Benjamin Netanyahu advierte sobre ataques y la oposición lo acusa de “sembrar el miedo”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió públicamente sobre la posibilidad de que enemigos del país ejecuten ataques antes de los comicios legislativos del próximo 27 de octubre.

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Las declaraciones fueron difundidas en un video grabado desde una base aérea, donde el mandatario aseguró contar con indicios de inteligencia y amenazó con responder con dureza ante cualquier agresión durante el periodo preelectoral.

Netanyahu niega haber sido advertido sobre los ataques del 7 de octubre y desata nueva polémica en Israel

El mensaje del jefe de Gobierno estuvo dirigido directamente a los actores hostiles de la región, advirtiéndoles que no pongan a prueba las capacidades de defensa del país.

Netanyahu enfatizó que el Ejército puede responder en cualquier momento, buscando proyectar una postura de firmeza en medio del tenso clima de seguridad que precede a la cita con las urnas.

Respuestas y críticas de la oposición política

Por su parte, el líder de la oposición y ex primer ministro centrista, Yair Lapid, rechazó las afirmaciones del mandatario y lo acusó de intentar sembrar el pánico entre los ciudadanos.

Lapid cuestionó la gestión de seguridad del Gobierno, recordando los fallos de inteligencia previos al ataque del 7 de octubre de 2023 cometido por el grupo Hamás y señalando que no existen motivos para generar alarma social a pocas semanas de las votaciones.

Elecciones en Israel: Cruce entre Netanyahu y la oposición por posibles amenazas antes del 27 de octubre. Foto: Getty Images

Tras una reunión de urgencia solicitada por la oposición para analizar la veracidad de las amenazas, el líder opositor exigió garantías sobre el desarrollo de la contienda.

Desde la Jefatura de Gobierno aseguraron haber presentado informes de inteligencia, que detallan los posibles escenarios de riesgo en los comicios que se perfilan complejos para la coalición oficialista.

Advertencias dirigidas a rivales en la región

Elecciones en Israel: Cruce entre Netanyahu y la oposición por posibles amenazas antes del 27 de octubre. Foto: Getty Images

El cruce político se produce en un contexto de altas tensiones con diversos actores de la región. Tanto Netanyahu como su ministro de Defensa, Israel Katz, han lanzado advertencias a Irán, al grupo chiita libanés Hezbolá y a la Autoridad Nacional Palestina, señalando que cualquier intento de desestabilización durante el proceso electoral conllevará represalias militares.

La contienda electoral del 27 de octubre se presenta crucial para el futuro político de Netanyahu, quien retornó al poder en 2022. La oposición mantiene duras críticas sobre su responsabilidad en la crisis de seguridad, mientras que el Ejecutivo insiste en mantener un esquema de máxima alerta para blindar el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.

*Realizado con información de AFP.