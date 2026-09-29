Estados Unidos vuelve a sancionar al régimen de Cuba e impone nuevas restricciones de viaje

El Gobierno de Estados Unidos anunció un endurecimiento significativo de su política de sanciones contra Cuba y advirtió que tanto ciudadanos estadounidenses como entidades extranjeras podrían enfrentar nuevas restricciones si participan en determinadas operaciones vinculadas con la isla.

La advertencia fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, mediante una alerta en la que explica la entrada en vigor de nuevas medidas derivadas de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y de modificaciones a la normativa que regula las relaciones económicas con Cuba.

Las nuevas disposiciones eliminan autorizaciones que durante años permitieron determinados desplazamientos a la isla por motivos profesionales y educativos. A partir de ahora, los ciudadanos estadounidenses ya no podrán asistir ni organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba bajo una licencia general que antes permitía este tipo de actividades.

También se restringieron los viajes educativos. El denominado programa de intercambios grupales “Pueblo a pueblo”, utilizado durante años por organizaciones académicas y culturales para visitar la isla, dejó de estar autorizado.

Las actividades educativas que continúen permitidas deberán desarrollarse bajo el patrocinio de organizaciones estadounidenses y, en la mayoría de los casos, con acompañamiento de representantes de dichas instituciones.

*Con información de AFP.