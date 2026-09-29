Directivo de ‘The New York Times’ fue asesinado a tiros en California. Sus suegros fueron detenidos por el crimen

Las autoridades de California investigan el asesinato de Jonathan McKinsey, un ejecutivo de The New York Times que murió tras recibir varios disparos en un complejo deportivo de la ciudad de Dublín, en el condado de Alameda. El caso ha causado conmoción tanto en la comunidad local como dentro del reconocido medio estadounidense, especialmente después de que la Policía identificara como sospechosos a los padres de su esposa.

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McKinsey, de 40 años, se desempeñaba como director de ingeniería del área de videojuegos y experiencias digitales del periódico. De acuerdo con las autoridades, fue atacado la tarde del sábado en el estacionamiento de una instalación deportiva ubicada en esa localidad del norte de California.

Los primeros agentes que llegaron al lugar encontraron a la víctima con múltiples heridas de bala. Los equipos de emergencia intentaron asistirlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en la escena.

La víctima fue encontrada con varias heridas de bala. Foto: AFP

Según medios locales, personas que se encontraban cerca del recinto deportivo relataron haber escuchado una serie de detonaciones antes de observar a un hombre desplomarse en el suelo.

Algunos testigos aseguraron que los presuntos responsables no abandonaron la zona de manera precipitada después del ataque, una circunstancia que habría facilitado la rápida intervención policial. El hecho ha generado sorpresa entre los residentes de Dublín, una ciudad que no suele figurar entre las localidades afectadas por hechos violentos de alto perfil.

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La investigación dio un giro inesperado cuando las autoridades informaron la captura de dos personas vinculadas familiarmente con McKinsey. Los detenidos fueron identificados como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años y padres de la esposa del ejecutivo. La pareja fue arrestada poco después del tiroteo en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.

Los sospechosos fueron capturados por las autoridades. Foto: Getty Images

Los dos permanecen bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales y enfrentan cargos relacionados con homicidio, conspiración y otros delitos asociados al uso de armas de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente cuál habría sido el motivo detrás del ataque ni han explicado qué elementos de la investigación condujeron a la detención de los suegros de la víctima.

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McKinsey formaba parte de The New York Times desde 2023 y trabajaba en el desarrollo de productos digitales relacionados con videojuegos y experiencias interactivas para los lectores.

El ejecutivo era graduado del Instituto Tecnológico de Georgia y contaba con una maestría en informática obtenida en la Universidad de California, Berkeley. Tras conocerse la noticia, el periódico confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.