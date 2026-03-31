“Funcionarios estadounidenses han asegurado al Gobierno colombiano que Petro no enfrenta cargos penales”: ‘The New York Times’

Funcionarios estadounidenses le informaron al Gobierno colombiano que el presidente Gustavo Petro no enfrenta cargos penales relacioandos con las investigaciones que adelantan fiscales federales de Nueva York sobre sus presuntos vínculos con narcotraficantes, informó este lunes The New York Times citando a cuatro funcionarios de ambos países que hablaron bajo condición de anonimato.

La revelación llega semanas después de que el propio diario estadounidense revelara la supuesta la existencia de esas pesquisas, desatando una tormenta política en Colombia a meses de las elecciones presidenciales en el país y provocando una dura reacción del mandatario colombiano.

Según el diario, las dos investigaciones del Departamento de Justicia contra Petro son independientes entre sí, se encuentran en etapas iniciales y no está claro si alguna de ellas derivará en cargos. Las pesquisas han explorado, entre otras cosas, posibles reuniones del mandatario con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a estos.

La reacción de Uribe al informe de ‘The New York Times’ sobre Petro

“Si bien este tipo de investigaciones criminales delicadas y de alto perfil generalmente se llevan a cabo en secreto, la información publicada por The Times sobre las investigaciones no reveló ningún indicio de que la Casa Blanca haya desempeñado algún papel en el inicio de las pesquisas sobre el Sr. Petro”, afirma el medio.

La Casa Blanca remitió las solicitudes de comentarios de The New York Times al Departamento de Justicia, que se negó a pronunciarse. El Departamento de Estado también declinó hacerlo.

El presidente Gustavo Petro habló del panorama económico del país. Foto: Presidencia

El Times señala que es poco frecuente que el Gobierno estadounidense presente cargos contra un jefe de Estado en ejercicio, y que los fiscales federales suelen iniciar investigaciones de este tipo sin llegar a formular acusaciones. Cuando lo hacen, los cargos suelen hacerse públicos después de que el líder deja el cargo.

“Las dos investigaciones penales del Departamento de Justicia contra el Sr. Petro, que son independientes, se encuentran en sus primeras etapas, y no está claro si alguna de ellas podría derivar en cargos penales”, según dice el Times.

Se conocen más detalles de la investigación contra Gustavo Petro; habría sido declarado como “objetivo prioritario” de la DEA

Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y calificó el reportaje original del Times de injerencia electoral de cara a los comicios. La Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado rechazando el informe del medio neoyorquino.

Según el diario, la publicación llegó en un momento particularmente sensible, ya que resalta que Colombia celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 31 de mayo, y el medio afirma que, aunque Petro no puede reelegirse, tiene influencia sobre su partido y su candidato, Iván Cepeda, quien lidera las encuestas.

El presidente Gustavo Petro lanzó una delicada alerta que afecta a uno de sus funcionarios. Foto: Presidencia

La noticia tuvo efectos políticos inmediatos en ambos sentidos. El medio destacó cómo candidatos opositores aprovecharon las revelaciones para criticar al mandatario. Ponen como ejemplo a Abelardo de la Espriella, quien afirmó que había llegado el momento de que Petro respondiera por sus “escándalos”.

Petro le respondió directamente: “No me interesan las investigaciones en Estados Unidos porque en mi país nunca me han acusado de nada parecido a lo que se insinúa”. La Fiscalía colombiana nunca ha presentado cargos penales contra el mandatario".

Congresista de EE. UU. reacciona a posibles investigaciones contra Petro y menciona a Maduro: “Juntitos los dos, en una cárcel federal”

El diario recoge que en Colombia muchos percibieron el reportaje como un intento de interferencia política y que, históricamente, la popularidad de Petro ha aumentado cada vez que los colombianos han sentido que Trump lo atacaba. Ese mismo efecto podría beneficiar ahora a Cepeda.

El contexto bilateral explica, en parte, la cautela de Washington. Colombia es un socio clave mientras Estados Unidos interviene en la vecina Venezuela, y la administración Trump busca dar continuidad al enfoque antidrogas que Petro ha adoptado recientemente, tras el fracaso de sus negociaciones de paz con grupos armados. Según el Times, funcionarios estadounidenses desean que el próximo Gobierno colombiano mantenga esa línea, independientemente de su signo ideológico.