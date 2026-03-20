Congresista de EE. UU. reacciona a posibles investigaciones contra Petro y menciona a Maduro: “Juntitos los dos, en una cárcel federal”

El presidente colombiano Gustavo Petro estaría siendo objeto de indagaciones por al menos dos fiscalías federales estadounidenses, según tres personas con conocimiento del asunto citadas en un artículo del diario The New York Times.

Fiscales estadounidenses investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según ‘The New York Times’

“Las investigaciones, que no habían sido reportadas previamente, estaban siendo llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn”, según el diario.

En dichas pesquisas habrían participado fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Al respecto, el congresista republicano, Carlos Giménez, arremetió contra el mandatario colombiano y aseguró que pronto compartiría prisión junto al derrocado dictador, Nicolás Maduro.

🚨Colombia’s narcoterrorist-in-chief Gustavo Petro will soon be joining dictator Nicolas Maduro in a federal prison.



Volverán a estar juntitos los dos.

En una cárcel federal. 🇺🇸🇨🇴🇻🇪 pic.twitter.com/7Watcgryzx — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 20, 2026

“El narcoterrorista jefe de Colombia, Gustavo Petro, pronto se unirá al dictador Nicolás Maduro en una prisión federal. Volverán a estar juntos los dos. En una cárcel federal”, aseguró Giménez.

Las investigaciones han estado explorando, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a pronunciarse sobre procesos en curso.

Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

Carlos Gimenez y Gustavo Petro Foto: GETTY

Un portavoz de la presidencia colombiana declinó hacer comentarios sobre las investigaciones en curso contra Petro o los subsiguientes procedimientos legales, según Associated Press.

“Petro, el primer presidente de izquierda de su país, solo puede ejercer un mandato, pero ha pedido a sus seguidores que apoyen a su sucesor elegido a dedo”, dice el texto.

El congresista estadounidense Carlos Giménez ha criticado duramente al presidente colombiano Gustavo Petro, acusándolo de adoptar posturas cercanas a gobiernos de izquierda radical en América Latina.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

Ha expresado preocupación por la política exterior de Petro, especialmente por su relación con Venezuela y Cuba, y por lo que considera una falta de firmeza frente al narcotráfico y la seguridad.

Giménez también ha cuestionado decisiones económicas y energéticas del gobierno colombiano, advirtiendo que podrían afectar la estabilidad regional y las relaciones con Estados Unidos, país clave para Colombia.