Se conocen más detalles de la investigación contra Gustavo Petro; habría sido declarado como “objetivo prioritario” de la DEA

El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mientras fiscales federales en Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes, informó este viernes The Associated Press, citando personas familiarizadas con el asunto y registros de la agencia.

Según la AP, los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales que hablaron con el medio estadounidense sobre la noticia que fue publicada en primera instancia por el New York Times.

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Los presuntos delitos incluyen posibles tratos con el Cartel de Sinaloa, un plan para aprovechar su política de paz total en beneficio de narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña presidencial, y el uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos. La etiqueta de “objetivo prioritario” está reservada por la DEA para sospechosos que considera han tenido un “impacto significativo” en el comercio de drogas.

Según AP, Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022. Foto: Presidencia

En los últimos meses, fiscales en Brooklyn y Manhattan han interrogado a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusaciones de que representantes del mandatario solicitaron sobornos para bloquear extradiciones a Estados Unidos, según una persona con conocimiento de la investigación que habló con la AP bajo condición de anonimato. La misma fuente precisó que no estaba claro si los fiscales federales han implicado a Petro en algún delito.

La investigación se centra al menos en parte en acusaciones de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes recluidos en la cárcel La Picota a cambio de una promesa de que no fueran extraditados a Estados Unidos, según una de las fuentes.

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Las investigaciones están en etapas iniciales y no está claro si resultarán en cargos. La Casa Blanca, según la misma fuente, no ha tenido ningún papel en las pesquisas. Los fiscales federales de Estados Unidos declinaron hacer comentarios. La DEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia.

Petro reaccionó horas después de conocerse la información y negó cualquier vínculo con narcotraficantes. En un mensaje en X, sostuvo que no aceptó dinero de ellos para su campaña electoral y afirmó que la investigación de la autoridad electoral colombiana no descubrió “ni un solo peso de narcotraficantes”.

Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: AP / Presidencia / Adobe Stcok

Añadió que ha puesto su vida en riesgo por denunciar los vínculos entre narcotraficantes y políticos en Colombia, y señaló a “la extrema derecha colombiana” de ser quien trata con ese tipo de actores. El mandatario sostuvo además que estos procesos en Estados Unidos servirán paradójicamente para “desmontar las acusaciones” en su contra.

Es de recordar que a finales de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Petro sin ofrecer pruebas públicas, y el presidente Donald Trump lo calificó de “capo de las drogas”; posteriormente fue incluido dentro de la conocida lista Clinton de la Ofac, siendo sujeto de sanciones.

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Petro ha rechazado sistemáticamente esas acusaciones y ha defendido su política de seguridad, que apunta contra los principales carteles, mientras mantiene un enfoque más social hacia los campesinos cultivadores de hoja de coca.