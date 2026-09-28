Nueva avalancha en Nepal deja varios muertos y desaparecidos

Al menos dos personas murieron y 14 están desaparecidas tras una avalancha en la montaña Himlung, en Nepal, informó este lunes una autoridad local, en momentos en que los rescatistas retomaron la búsqueda de víctimas. El campamento base de esta cumbre de 7.216 metros, situada cerca de la frontera con el territorio chino del Tíbet, fue arrasado la mañana del domingo por una avalancha.

“Dos cuerpos fueron encontrados”, declaró a la AFP Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal. “La búsqueda continúa para encontrar a 14 trabajadores de expedición que continúan desaparecidos”, agregó. Un equipo de ocho guías de montaña participa en la operación de búsqueda, dijo Gurung.

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El montañista Mingma G. Sherpa, quien dirige los operativos, dijo que la misión se ha complicado por las difíciles condiciones meteorológicas. “Hubiéramos podido salvar vidas, pero debido al mal tiempo, llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo”, publicó en Facebook.

Sherpa indicó que los fallecidos eran guías, mientras que los 14 desaparecidos son personal de cocina que trabajaba en el campamento de expedición. Inicialmente, se había informado de 10 desaparecidos, pero con el pasar de las horas la cifra aumentó en cuatro personas.

Hace un mes, miles de personas murieron en Nepal por cuenta de una avalancha. Foto: Tomada de redes sociales.

“Ocho miembros de nuestro equipo de expedición y otros dos pertenecientes a otra compañía están desaparecidos”, declaró a AFP Bibhuti Chand Thakur, de la empresa Himalaya Holidays Trekking. “Todos son nepalíes”, añadió.

La avalancha del domingo es el más reciente desastre natural que golpea a Nepal en las últimas semanas. El país del Himalaya aún se recupera del colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con el Tíbet que arrasó todo a su paso el 26 de agosto. Murieron más de 1.400 personas y 6.000 siguen desaparecidas, en lo que constituye uno de los peores desastres de la historia de esa nación.

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Las inundaciones catastróficas del mes pasado en Nepal “fueron una advertencia al mundo” sobre los crecientes peligros del cambio climático, declaró el primer ministro de ese país ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves.

Vecindarios enteros quedaron bajo el lodo luego de las inundaciones que sacudieron a Nepal hace un mes. Foto: Tomada de redes sociales.

Nepal sufrió el 26 de agosto el colapso de un glaciar de alta montaña en la frontera con China, en la región del Tíbet, que arrasó todo a su paso. Murieron más de 1.400 personas y 6.000 siguen desaparecidas, en lo que constituye uno de los peores desastres de la historia de esa nación.

El primer ministro Balendra Shah, de 36 años, afirmó la semana pasada que el calentamiento del clima estaba “desestabilizando la frágil ecología del Himalaya”, al derretir el permafrost y los glaciares, lo que acelera los riesgos. “Nepal contribuye con menos del 0,1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros no creamos esta crisis, y sin embargo pagamos por ella”, deploró.

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Científicos de World Weather Attribution han descrito la catástrofe como una “crisis compuesta”, de inestabilidad geológica combinada con los efectos del calentamiento global a largo plazo.

Con información de AFP.