Irán niega vínculos con el presunto atentado a base de EE. UU. en Reino Unido

La Embajada de Irán en Londres rechazó este lunes las versiones que relacionan a Teherán con el incidente registrado cerca de la base aérea RAF Fairford, en Inglaterra, donde cinco ciudadanos británicos fueron detenidos por la policía antiterrorista.

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El caso generó interrogantes sobre una posible operación vinculada con el conflicto entre Irán y Estados Unidos, pero las autoridades británicas todavía no han establecido quién estaría detrás del supuesto plan.

Los detenidos, hombres de entre 23 y 25 años procedentes de Londres, fueron arrestados durante la madrugada del domingo después de que una mujer alertara a los servicios de emergencia sobre tres camionetas blancas que se desplazaban cerca de las instalaciones.

La policía encontró posteriormente materiales sospechosos y desplegó especialistas en explosivos.

Una granjera alertó a las autoridades sobre varias camionetas que pretendían llevar a cabo un ataque terrorista en Fireford. Foto: INFOBAE

La alerta provocó un amplio operativo de seguridad en la zona. Las autoridades establecieron un perímetro de aproximadamente 400 metros y evacuaron de manera preventiva a unas 85 viviendas mientras examinaban los vehículos.

Los cinco hombres fueron inicialmente detenidos por posibles delitos relacionados con preparar un acto terrorista. La investigación permanece abierta.

La posible conexión iraní surgió por la importancia estratégica de RAF Fairford. La instalación, propiedad del Reino Unido pero utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense, ha servido como punto de operaciones para bombarderos estadounidenses en distintas misiones militares.

En el actual conflicto con Irán, la base ha sido utilizada por aeronaves estadounidenses en operaciones contra objetivos iraníes.

Además, en julio, la Guardia Revolucionaria de Irán había señalado que las instalaciones utilizadas para ataques contra territorio iraní podían ser consideradas objetivos legítimos. Ese antecedente alimentó las especulaciones sobre una posible relación entre Teherán y el incidente de Fairford.

Sin embargo, la Embajada iraní en Londres negó categóricamente cualquier participación. En un comunicado calificó de “infundadas y maliciosas” especulaciones que intentan vincular a Irán con los cinco detenidos y sostuvo que esas versiones contribuyen a una narrativa de “iranofobia” en Reino Unido.

Teherán se reserva el derecho de adoptar medidas legales para proteger sus intereses frente a lo que considera informaciones engañosas.

Por poco la base RAF de Fireford se ve envuelta en un ataque terrorista. Sin embargo, un granjera alertó a tiempo a las autoridades quienes impidieron el ataque. Foto: EXPEDIENTES (X antes Twitter).

La policía británica ha pedido cautela. Vicki Evans, coordinadora nacional de la policía antiterrorista, reconoció que existen interrogantes geopolíticos alrededor del caso, pero señaló que los investigadores necesitan tiempo para establecer los hechos.

Además de la hipótesis iraní, se consideran otras posibilidades, entre ellas una eventual operación de sabotaje vinculada con Rusia o una acción de grupos islamistas.

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RAF Fairford permanece bajo medidas reforzadas de seguridad mientras los investigadores analizan los vehículos, los materiales incautados y las posibles conexiones detrás del incidente.