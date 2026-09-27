Claudia Macero, cercana colaboradora de María Corina Machado, regresa a Venezuela: “Vengo aquí a trabajar”

La opositora Claudia Macero, considerada una de las más cercanas colaboradoras a María Corina Machado, llegó en la noche de este domingo al aeropuerto de Caracas, donde la recibieron sus seguidores.

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En el exilio desde hace más de un año, Macero se encarga de las comunicaciones dentro del partido Vente, de Machado, quien ha sido impedida de regresar a Venezuela tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

“Hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para dar la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver, es el momento de volver a casa. Es el momento de recuperar este país”, declaró Macero a la prensa a su arribo al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital.

“Vengo aquí a trabajar, a darle confianza también a un equipo que está haciendo todo lo posible para que esto avance”, agregó. Sus seguidores cantaron el himno nacional a su llegada mientras abrazaba a sus conocidos.

Interrogada sobre la principal líder de la oposición venezolana, Macero dijo no tener conocimiento de su fecha de regreso. “María Corina está intentando todos los días volver (...) Evidentemente hay un proceso muy difícil, pero eso va a pasar”, aseguró.

La líder opositora celebró el regreso de su gran aliada y envió un mensaje a través de sus redes sociales: “Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa”.

Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá.

La líder opositora ha intentado volver a Venezuela en siete oportunidades, según fuentes de su partido Vente.

“Yo voy a regresar muy pronto a mi país”, afirmó Machado el sábado durante un foro virtual sobre democracia.

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Analistas consideran que existe un veto de Estados Unidos al regreso de Machado tras la captura de Maduro, aunque las autoridades en Washington lo desmienten.

Macero, de 34 años, forma parte de un grupo de seis miembros del equipo de Machado que se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas en marzo de 2024 durante más de un año, para escapar de las detenciones durante la represión previa a las presidenciales de 2024.

Simpatizantes de la líder opositora María Corina Machado asisten a una manifestación que exige su regreso al país, en La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

En mayo de 2025, los opositores salieron de la sede diplomática y llegaron sorpresivamente a Estados Unidos, tras una “operación” que Washington dijo haber conducido y cuyos detalles aún se desconocen.

Macero confió entonces a la prensa que incluso había salido antes que sus compañeros.

*Con información de AFP