Papa León XIV se compromete con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia a evitar nuevos casos

El papa León XIV expresó este domingo a siete víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia en Francia su “compromiso” a evitar nuevos casos y llamó a sus obispos a “perseverar” en la prevención y reparación de este “flagelo”.

Papa León XIV continúa su visita a Francia: ofició multitudinaria misa en París y llamó a “convivir con dignidad y paz”

Aclamado durante dos días por cientos de miles de fieles en París, el pontífice estadounidense-peruano vivió en Lourdes, un importante centro de peregrinación católico, la etapa más difícil de su viaje a Francia.

La Iglesia francesa se ve sacudida desde hace años por las revelaciones de violencia sexual en su seno. En 2021, un informe encargado por obispos y monjas estimó en hasta 330.000 el número de víctimas menores desde 1950.

Para abordar esta situación, León XIV se reunió a puerta cerrada con siete de ellas, pero no con los colectivos que las reagrupan. Este formato, que ya usó durante su visita en junio a España donde pidió “verdad, justicia y reparación”, había generado malestar.

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

Pero al término del encuentro de casi dos horas, el pontífice dio muestras de una “toma de conciencia mayor”, según las víctimas que dieron cuenta a la prensa. Se mostró “muy atento” y “auténticamente dispuesto a escuchar”, declaró Olivier Mardi, una de ellas.

El papa estadounidense les agradeció “su doloroso testimonio y reafirmó su compromiso de hacer todo lo posible para que el mal que han sufrido no vuelva a repetirse con otras personas”, indicó el Vaticano en un comunicado.

“Doloroso flagelo”

Las siete víctimas representan un abanico de los escándalos que han sacudido la Iglesia en Francia, entre ellas una del abate Pierre, otrora figura popular de la lucha contra la exclusión, y un antiguo alumno del colegio católico Bétharram.

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Tras el demoledor informe de 2021, el entonces papa Francisco expresó su “inmenso dolor” y llamó a la Iglesia francesa a “emprender un camino de redención”.

Los obispos reconocieron entonces el carácter “sistémico” de estas agresiones, como reiteró este domingo León XIV, y crearon una instancia independiente destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Durante otro encuentro con los obispos, su guía espiritual les animó a “perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia”, tras reconocer que afrontaron “con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores”.

Antes de entrar a la asamblea donde los obispos se suelen reunir, el papa oró un instante ante la fotografía de la escultura “El niño que llora”, que se ubicó en ese lugar hace cinco años para no olvidar las agresiones sexuales.

El papa León XIV celebra una misa al aire libre para miles de creyentes en los Campos Elíseos de París, después de afirmar que es posible "vivir juntos con dignidad y en paz". Foto: AFP

La diócesis de Lourdes decidió incluso recubrir por completo los mosaicos de la fachada de una de sus basílicas elaborados por Marko Rupnik, un sacerdote esloveno acusado de agresiones sexuales, para permitir a las víctimas volver al santuario.

“Tiene que hacerse justicia”

Las palabras del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo eran muy esperadas por los fieles en Francia.

Para Domitille Bardoul, de 26 años, “hay una toma de conciencia” en el seno de la Iglesia. “No hay que ponerse una venda en los ojos”, abundó Paul, de 31 años, para quien “tiene que hacerse justicia” y “el papa está ahí también para manifestar[la]”.

Sin referirse explícitamente a la cuestión, León XIV llamó ante 150.000 personas a someterse “humildemente a la mirada purificadora del Señor” para “sanar” los “dolorosos extravíos” cometidos, durante su homilía en la pradera del santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Su penúltima jornada en Francia también estuvo marcada por esta misa multitudinaria y nuevos baños de masas a bordo de su papamóvil, entre vítores y aplausos.

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Ante peregrinos enfermos, reiteró que es “imposible” considerar la eutanasia como algo “normal” y les aseguró que “no son un peso”.

León XIV es el tercer jefe de la Iglesia católica, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, en visitar el santuario de Lourdes como papa. Personalmente, ya lo hizo con 19 y 29 años, como Robert Francis Prevost.

Tras participar en la tradicional procesión nocturna de las antorchas, el pontífice concluirá el lunes su viaje con un discurso sobre paz y la Unión Europea en Metz, una ciudad del noreste que Francia disputó con Alemania durante las dos guerras mundiales.

*Con información de AFP