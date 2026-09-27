Autoridades de Reino Unido investigan “incidente grave” con explosivos cerca de una base aérea utilizada por EE. UU.

Las autoridades de Reino Unido declararon este domingo un “incidente grave” en el área de Whelford, en cuyos alrededores hay una base de la Fuerza Aérea británica que cuenta con despliegue de tropas de Estados Unidos, incluida la detención de varias personas por supuestos delitos en el marco de la Ley de Explosivos.
La Policía de Gloucestershire señaló en un comunicado que “varias propiedades fueron evacuadas en el área de Whelford tras la declaración de un incidente grave. Esto tiene lugar tras el arresto de varios hombres por supuestos delitos bajo la Ley de Explosivos”, subrayó, sin más detalles.
Los artificieros “están inspeccionando actualmente varios vehículos” cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) en Fairford, y varias viviendas de los alrededores han sido evacuadas, informó la policía de Gloucestershire.
Según la agencia británica PA y la BBC, la policía antiterrorista se hará cargo de la investigación del incidente.
Poco antes, la policía de Gloucestershire había anunciado la detención de varios hombres “por presuntas infracciones de la legislación sobre explosivos”.
El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, mostró su agradecimiento a “los equipos de emergencia”.
“Podemos estar tranquilos, la situación está bajo control”, declaró en X.
Fairford es la base británica de la 501º Ala de Apoyo de Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense.
I would like to thank all those emergency and specialist teams who have acted so swiftly regarding the incident in Gloucestershire.— Wes Streeting (@wesstreeting) September 27, 2026
We can be reassured that this is being dealt with, and it is exactly why our emergency response teams and Armed Forces are on standby 24/7. https://t.co/gVQvYhg1qS
Esta unidad declaró en un comunicado que ninguno de sus miembros había estado involucrado en el incidente.
“Seguimos coordinándonos estrechamente con nuestros socios británicos para garantizar la seguridad de nuestros militares y de los residentes”, indicó la unidad.
En marzo, el entonces primer ministro laborista, Keir Starmer, había autorizado a Estados Unidos a llevar a cabo acciones “defensivas” contra instalaciones de misiles iraníes desde dos bases británicas, entre ellas Fairford.
Tras el incidente, varias viviendas fueron evacuadas en el cercano pueblo de Whelford, informó la policía.
El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las actividades de otros países en territorio británico.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de utilizar a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en el Reino Unido.
Según datos publicados a mediados de septiembre por el diario The Independent, instalaciones militares británicas han sido objeto de ataques con drones en más de 300 ocasiones durante los últimos 12 meses.
El Ministerio de Defensa no ha proporcionado información sobre el origen de estos drones, pero estos incidentes se producen en un momento en que los países europeos denuncian un aumento de los ataques híbridos rusos en sus territorios.
*Con información de AFP y Europa Press