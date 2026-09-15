Reino Unido anunció este martes que elevará el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela mediante el nombramiento de un embajador en Caracas, una decisión que marca un nuevo paso en el acercamiento entre ambos países y que busca fortalecer la cooperación en áreas como la recuperación económica, la reconstrucción tras los terremotos y el apoyo a una transición democrática.

El anuncio fue dado a conocer por Colin Dick, encargado de negocios británico en Venezuela desde 2023, quien aseguró que Londres mantiene un compromiso a largo plazo con el país sudamericano y que la medida permitirá profundizar el trabajo conjunto en asuntos considerados prioritarios para ambas naciones.

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“Esta decisión nos permitirá profundizar nuestra cooperación en asuntos de interés común”, expresó Dick, quien destacó áreas como la recuperación económica, la reconstrucción de comunidades afectadas por los recientes terremotos y el respaldo a los esfuerzos de transición democrática.

Delcy Rodríguez. Foto: AFP

La decisión significa un cambio en la representación británica en Venezuela. Desde hace varios años, Londres mantenía su misión diplomática en Caracas encabezada por un encargado de negocios y no por un embajador. Colin Dick ocupa ese cargo desde agosto de 2023.

Según informó el Gobierno británico ante el Parlamento, el nombramiento de un embajador forma parte de una estrategia más amplia de reenganche internacional con Venezuela. No obstante, Londres aclaró que la medida no implica un cambio en su evaluación de los procesos electorales venezolanos ni representa respaldo a alguna fuerza política específica. El Reino Unido reiteró que su política exterior se basa en el reconocimiento de los Estados y no de gobiernos particulares.

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El anuncio se produce después de varios meses de acercamientos diplomáticos entre Caracas y Londres. En marzo de este año, funcionarios venezolanos y una delegación de la Cancillería británica sostuvieron reuniones en Caracas para explorar nuevas vías de cooperación bilateral y comercial, en lo que ambas partes describieron como un intento por dinamizar la relación entre los dos países tras la captura de Nicolás Maduro.

Reino Unido normalizará las relaciones diplomáticas con Venezuela. Foto: Getty Images

Las relaciones entre Venezuela y el Reino Unido han atravesado años de tensiones políticas y diplomáticas, marcadas por las diferencias sobre la situación política venezolana y por disputas como la relacionada con las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra como medida contra el entonces régimen de Nicolás Maduro.

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Sin embargo, Londres ha mantenido abierta su representación diplomática en Caracas, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos, y ha defendido la necesidad de conservar canales de diálogo directos con las autoridades venezolanas y distintos sectores de la sociedad civil.