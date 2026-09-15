¿Indocumentados pueden tener una Green Card al enlistarse en el Ejército de EE. UU.? Esto responde el gobierno estadounidense

La cuenta oficial de Migración de los Estados Unidos difundió un mensaje en redes sociales para desmentir una información que se ha vuelto viral en distintas plataformas digitales y que asegura que los inmigrantes indocumentados pueden obtener una Green Card o regularizar su situación migratoria al enlistarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

A través de una publicación ilustrada con los sellos oficiales del Gobierno estadounidense, las autoridades calificaron esa versión como un “rumor” y aclararon que los extranjeros que no sean ciudadanos estadounidenses deben contar previamente con una residencia permanente legal para poder ingresar al Ejército.

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“Es falso. Si no eres ciudadano estadounidense, debes tener una Green Card para poder enlistarte. No puedes enlistarte para obtener una visa”, señala el mensaje divulgado por la representación diplomática de los Estados Unidos, desmintiendo cualquier rumor difundido en las últimas semanas.

La migración estadounidense aclaró la necesidad de ciudadanía para enlistarse al ejército. Foto: Getty Images/iStockphoto

La publicación responde a videos y mensajes que han circulado en redes sociales en los que se afirma que personas sin estatus migratorio regular podrían incorporarse a las Fuerzas Armadas y posteriormente obtener beneficios migratorios, incluida la residencia permanente.

Sin embargo, las normas vigentes del Departamento de Defensa establecen que, salvo casos excepcionales autorizados por programas especiales que actualmente no están abiertos al público general, los extranjeros deben ser residentes permanentes legales de Estados Unidos para poder alistarse.

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De acuerdo con la información oficial del Ejército estadounidense, los ciudadanos estadounidenses tienen prioridad para el reclutamiento, mientras que los extranjeros únicamente pueden ingresar si cuentan con una Green Card válida, documento que acredita la residencia permanente en el país.

Miembros del Ejército de Estados Unidos. Foto: getty Images / Anadolu Agency

Las autoridades también precisan que el servicio militar no constituye una vía para obtener una visa de inmigrante o de trabajo. Aunque los residentes permanentes que sirven en las Fuerzas Armadas pueden acceder posteriormente a procesos de naturalización acelerada para convertirse en ciudadanos estadounidenses, primero deben contar con un estatus migratorio legal.

La aclaración se produce en medio de un intenso debate migratorio en Estados Unidos y de una mayor vigilancia por parte de las autoridades frente a la difusión de información falsa relacionada con visas, asilo, residencia permanente y procesos de regularización por cuenta del gobierno republicano de Donald Trump.

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El gobierno de Estados Unidos ha publicado en los últimos meses varias campañas dirigidas a combatir rumores migratorios que circulan en internet. Entre ellas, mensajes sobre supuestas amnistías, programas especiales para migrantes irregulares o beneficios automáticos para quienes ingresan al país y solicitan asilo.