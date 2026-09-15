Álex Saab se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos tras acuerdo con la Fiscalía

Alex Saab, empresario colombiano y exministro del régimen venezolano, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de cargos relacionados con conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, en un nuevo giro de uno de los casos judiciales más emblemáticos vinculados al círculo cercano de Nicolás Maduro.

La audiencia se llevó a cabo ante la jueza federal Kathleen M. Williams, quien aceptó el cambio de declaración de Saab, de 54 años, después de que el empresario hubiera negado inicialmente las acusaciones tras su regreso a Estados Unidos en mayo de este año.

De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses, Saab alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal mediante el cual se comprometió a colaborar con las investigaciones en curso y aceptó la confiscación de 195 millones de dólares considerados producto de actividades ilícitas.

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