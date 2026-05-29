¿Alex Saab entregó a Maduro a Estados Unidos? La explosiva teoría lanzada por una diputada chavista

La dirigente chavista Iris Varela reconoció públicamente que sí existió “traición” dentro del oficialismo venezolano durante el operativo de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero en Caracas.

Durante unas declaraciones recientes, la exministra venezolana sostuvo que dentro del chavismo hubo personas que colaboraron con la operación ejecutada por fuerzas estadounidenses, que terminó con el traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos.

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“Claro que hay una traición. Pero es que yo digo que todo Cristo tiene un Judas”, afirmó Varela. La dirigente incluso comparó a Maduro con Jesucristo al justificar la posibilidad de que hubiera sido entregado por personas cercanas a su entorno político. “Si a nuestro señor Jesucristo lo traicionaron”, agregó.

Las declaraciones representan uno de los reconocimientos más directos hechos por una figura del chavismo sobre la posibilidad de colaboraciones internas durante la denominada operación “Resolución Absoluta”, desarrollada por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante la madrugada del 3 de enero.

Álex Saab, exministro de Venezuela. Foto: AFP

Hasta ahora, distintos dirigentes chavistas habían denunciado una supuesta “agresión extranjera”, pero evitaban admitir públicamente posibles fracturas o filtraciones dentro de la propia estructura oficialista. Varela también aseguró que no debería sorprender que agencias estadounidenses hubieran logrado infiltrarse en círculos cercanos al poder venezolano. “Nadie debería sorprenderse de que la CIA haga su trabajo”, manifestó.

En medio de sus declaraciones, la dirigente mencionó directamente al empresario colombiano Alex Saab, uno de los hombres más cercanos al chavismo durante los últimos años y señalado por Estados Unidos de actuar como operador financiero del gobierno venezolano.

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“El que tenga duda de que este señor Alex Saab es un agente del imperialismo…”, expresó Varela antes de hacer referencia a afirmaciones atribuidas al abogado y candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Saab entre 2013 y 2019. Según la diputada, el abogado colombiano habría sostenido que Saab mantenía contactos con agencias estadounidenses como la DEA y la CIA.

Álex Saab junto a Nicolás Maduro. Foto: AP

Las declaraciones ocurren en medio de crecientes tensiones internas dentro del chavismo tras la caída de Maduro y la posterior llegada de Delcy Rodríguez al control del gobierno venezolano.

Desde la captura de Maduro, distintas versiones sobre posibles negociaciones, fracturas internas y colaboraciones dentro del aparato estatal venezolano han circulado tanto en medios internacionales como entre dirigentes opositores y antiguos aliados del chavismo.

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Saab, mencionado por Varela, fue considerado durante años uno de los principales operadores económicos del chavismo y llegó a ocupar cargos dentro del gobierno venezolano. En Estados Unidos enfrenta investigaciones relacionadas con lavado de dinero y violación de sanciones internacionales.