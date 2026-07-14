Tres semanas después, Venezuela supera los 4.700 muertos por el doble sismo, según el último balance

El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace casi tres semanas ascendió a 4.734 muertos, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740, según el más reciente reporte oficial divulgado este martes.

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Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el pasado 24 de junio y golpearon con especial fuerza al estado costero de La Guaira, vecino de Caracas, donde se concentró gran parte de la destrucción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó a través de Telegram que la mayoría de los heridos ya recibió el alta médica, aunque miles de personas continúan afectadas por la emergencia y permanecen fuera de sus hogares.

Las autoridades venezolanas siguen sin entregar un balance oficial de desaparecidos. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas estima que esa cifra podría alcanzar las 50.000 personas, en lo que ya se considera uno de los terremotos más devastadores registrados en América Latina.

La Guaira concentró la mayor parte de los daños provocados por los terremotos del 24 de junio. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Mientras tanto, plataformas ciudadanas continúan recopilando información sobre personas cuyo paradero aún se desconoce. El portal Desaparecidos Terremoto Venezuela, donde familiares reportan casos en tiempo real, registraba hasta este martes 29.872 personas sin contacto.

El desastre también dejó graves daños en la infraestructura. Más de 800 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo. Entre las estructuras dañadas figura el Palacio Legislativo, sede del Parlamento venezolano.

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Rodríguez explicó que el Capitolio Federal, un edificio neoclásico construido a finales del siglo XIX, “sufrió daños importantes que están siendo reparados” y agregó que “no hay suficientes condiciones de seguridad” para que los diputados sesionen en el recinto, por lo que las actividades legislativas fueron trasladadas a una sede alterna.

En La Guaira, considerada la zona cero de la tragedia, miles de damnificados permanecen en refugios improvisados instalados en estadios, canchas deportivas, plazas y otros espacios públicos, donde voluntarios y organizaciones humanitarias distribuyen alimentos y prestan atención médica.

Más de 800 edificaciones resultaron afectadas y 190 colapsaron tras el doble terremoto. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 21.000 personas viven actualmente en campamentos temporales mientras avanzan las labores para recuperar las zonas más afectadas.

Aunque las retroexcavadoras continúan removiendo toneladas de escombros y decenas de familias siguen buscando los restos de sus seres queridos, en los últimos días ya no se han registrado nuevos rescates de personas con vida.

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Ante ese panorama, varios equipos internacionales de búsqueda y rescate comenzaron a retirarse de Venezuela tras concluir sus operaciones.

Con el fin de la fase de rescate, las autoridades y los organismos de emergencia concentran ahora sus esfuerzos en la reconstrucción de la infraestructura dañada y en la atención de miles de personas que perdieron sus viviendas tras uno de los peores desastres naturales de la historia reciente del país.

*Con información de AFP.