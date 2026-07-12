Nicolás Maduro agradece solidaridad de los países tras los terremotos en Venezuela

El doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado hasta este domingo cerca de 4.500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales.

Asciende a casi 4.500 el saldo de fallecidos en Venezuela por los terremotos; Gobierno entregó los datos más recientes

De acuerdo con el balance difundido por el Gobierno de Venezuela, al menos 4.490 personas murieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740. El reporte señala que más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira.

Precisamente, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y detenido en Nueva York, resaltó este domingo, en su habitual mensaje semanal, la solidaridad mostrada por distintos países para ayudar a Venezuela ante el doble terremoto del pasado 24 de junio.

“Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria”, planteó Nicolás Maduro desde prisión.

Nicolás Maduro difundió un mensaje en medio de su situación judicial en Estados Unidos. Foto: Foto:Colprensa/ AP

“Los testimonios emanados de la actuación heroica y solidaria del pueblo venezolano frente al doble terremoto del 24 de junio han admirado al mundo. Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades”, añadió el líder chavista.

El responsable venezolano señaló que “somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades” y puso de relieve la “emoción” con la que han visto él y su esposa, Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos, “la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar”.

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Maduro incluyó una cita bíblica, “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” y concluyó con “Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.

*Con información de Europa Press