Asciende a casi 4.500 el saldo de fallecidos en Venezuela por los terremotos; Gobierno entregó los datos más recientes

El Gobierno de Venezuela informó este 12 de julio un nuevo balance oficial sobre las consecuencias del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, elevando a 4.490 la cifra de víctimas fatales mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros, especialmente en el estado La Guaira, la zona más afectada por la emergencia.
De acuerdo con el reporte difundido por las autoridades, el número de personas heridas asciende a 16.740, mientras que 6.462 ciudadanos han sido rescatados desde que ocurrieron los movimientos telúricos.
Los equipos de emergencia mantienen operaciones en estructuras colapsadas ante la posibilidad de localizar más sobrevivientes o recuperar nuevos cuerpos, por lo que el balance podría seguir modificándose en los próximos días.
#Mundo | Nuevo balance del gobierno venezolano sobre víctimas fatales luego del doble terremoto del pasado 24 de junio.— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 12, 2026
El número de fallecidos se eleva a 4.490 mientras siguen las labores de remoción de escombros en la Guaira, la zona más afectada.
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El informe también señala que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados por los sismos. En respuesta a esta situación, el Ejecutivo indicó que se han habilitado 108 campamentos transitorios, donde actualmente permanecen 19.583 personas que reciben asistencia humanitaria.
En cuanto a la infraestructura, el balance oficial reporta 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente, reflejando la magnitud del impacto en las zonas urbanas y costeras. La Guaira continúa concentrando gran parte de los esfuerzos de las autoridades debido a la severidad de los daños registrados en viviendas, edificios públicos y vías de comunicación.
Las autoridades también detallaron el despliegue de recursos para atender a la población damnificada. Según las cifras oficiales, se han distribuido 9.995 toneladas de alimentos y más de 18,5 millones de litros de agua potable, además de brindar atención médica a 32.401 pacientes en hospitales de campaña y centros asistenciales habilitados para la contingencia.
En las labores de respuesta participan 31.837 efectivos de distintos organismos de seguridad y protección civil, apoyados por 30.535 voluntarios y 2.422 rescatistas internacionales, quienes colaboran en las tareas de búsqueda, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria.
El Gobierno informó además que, desde el terremoto, se han registrado 1.222 réplicas, lo que ha dificultado las operaciones de rescate y ha obligado a mantener medidas preventivas en varias localidades afectadas.
Las autoridades reiteraron que las labores de remoción de escombros continuarán de forma ininterrumpida en La Guaira y otras zonas impactadas, al tiempo que aseguraron que el monitoreo de la situación permanece activo para atender a las comunidades afectadas y actualizar el balance oficial conforme avance la emergencia.