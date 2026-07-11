Jorge Rodríguez confirma que la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela incrementó

El gobierno venezolano actualizó este sábado, 11 de julio, el balance de la tragedia por los dos terremotos ocurrida el pasado 24 de junio. Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional, informó que la cantidad de personas que perdieron la vida debido a los fuertes movimientos de tierra ha subido a 4.333.

Venezuela registra un nuevo sismo en medio de la emergencia

Esta actualización se produce tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos en los últimos días, especialmente en zonas como La Guaira, donde las tareas de limpieza y búsqueda se han vuelto más intensas.

Un fenómeno natural poco común y devastador

Lo que ocurrió en Venezuela es lo que los expertos llaman un “doblete sísmico”. En palabras sencillas, esto significa que no fue un solo terremoto seguido de temblores menores, sino dos terremotos de gran potencia (uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5) que golpearon casi al mismo tiempo, con apenas 39 segundos de diferencia.

Más de 1.200 réplicas se han registrado tras los dos fuertes terremotos en Venezuela. Foto: Getty Images

Este choque doble multiplicó la fuerza de destrucción en las comunidades. Desde ese día, se han sentido más de 1.200 réplicas o temblores más pequeños, incluyendo uno de baja intensidad reportado esta misma mañana.

El desafío de la identificación y atención médica

A pesar del aumento en la cifra de fallecidos, todavía hay un reto importante por delante: 315 cuerpos aún no han podido ser identificados, y los equipos especializados siguen trabajando en ello.

En cuanto a los sobrevivientes, la situación es la siguiente:

Se contabilizan 16.740 personas heridas .

. Más de 31.000 ciudadanos han pasado por hospitales, aunque afortunadamente el 90% ya recibió el alta médica.

Las labores de rescate y orden cuentan con el apoyo de más de 31.000 efectivos de seguridad y unos 30.000 voluntarios registrados.

Hogares perdidos y refugios temporales

El impacto en las viviendas ha sido severo. Se reporta que 190 edificios se derrumbaron por completo, mientras que otros 856 presentan daños de diversa consideración. Esto ha dejado a casi 18.000 personas sin un techo donde vivir.

El Estado ha instalado 94 campamentos provisionales donde actualmente se refugian más de 18.400 personas. Para sostener a las familias afectadas, se han repartido cerca de 10.000 toneladas de alimentos y más de 13 millones de litros de agua potable. De igual manera, el reporte indica que se ha brindado atención directa a un total de 86.794 familias en todo el territorio.