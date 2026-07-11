Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, promete “venganza” y que los asesinos de su padre “no morirán pacíficamente en la cama”

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, advirtió este sábado que la muerte de su padre y antecesor en el cargo, el “líder mártir” Alí Jamenei, tendrá “venganza” y que los responsables “no morirán pacíficamente en la cama”.

Quién era Alí Jamenei, el líder supremo iraní que murió en los ataques de Estados Unidos e Israel

Alí Jamenei falleció el pasado 28 de febrero en el primer día de la última campaña de bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y fue enterrado el pasado viernes.

“Prometemos por usted mantener sus enseñanzas y seguir el camino recto que marcaste con perseverancia, sin miedo a las dificultades de este camino (...). Prometemos venganza para su sangre pura y para todos los mártires de estas dos guerras de los asesinos criminales sin honor”, afirmó Jamenei en un mensaje a la nación publicado este sábado por la televisión pública iraní.

“La venganza es el deseo de nuestra nación y debe hacerse. Pronto las gentes libres del mundo cumplirán su parte de esta misión divina”, añadió en referencia a los “asesinos” que “están en la lista”.

En esta foto publicada por la oficina del líder supremo de Irán, iraníes cargan el ataúd del difunto ayatolá Alí Jamenei antes de su entierro en el Santuario del Imán Reza. Foto: Iranian Supreme Leader Office vi

Esta venganza no depende de él mismo, ni de otros responsables políticos. “Se hará estemos ahí o no”, subrayó. Los responsables de la muerte de Alí Jamenei “se llevarán a la tumba su sueño de una muerte pacífica en la cama”, recalcó.

Jamenei expresó además su reconocimiento a los fieles chiíes en Irán y también en Irak por las “decenas de millones” de personas que acudieron a los actos por el difunto líder iraní en ciudades como Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala o Mashhad". Esta “histórica” cifra de asistentes a los actos en recuerdo de Alí Jamenei “rompe a los enemigos”.

Alí Jamenei fue inhumado en la ciudad iraní de Mashhad el viernes, después de seis días de multitudinarios funerales entre Irán e Irak.

“Muerte a Estados Unidos”: fieles a Alí Jamenei asisten a su funeral y se congregan masivamente en Teherán

Su hijo Mojtaba, de 56 años, lo sucedió en marzo como líder supremo, un cargo superior al de presidente. Sin embargo, no ha aparecido en público desde entonces. Según varias fuentes, resultó gravemente herido en el ataque que le costó la vida a su progenitor el 28 de febrero.

*Con información de Europa Press y AFP