Notificación de River Plate retumba en Atlético Nacional: oficial la noticia y cambia todo

Atlético Nacional estaba a la expectativa de dicha notificación de Franco Armani proveniente de River Plate para celebrar la vuelta del ídolo tras casi 10 años. En la misiva de los argentinos, estos despidieron al golero y dan vía libre para que arribe al Rey de Copas de Colombia.

A través de una extensa misiva que fue acompañada con otras publicaciones en la tarde noche del pasado viernes, los riverplatenses anunciaron que cerraron el ciclo exitoso con el golero que hoy día ya cuenta con 39 años.

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, expusieron de entrada dando la noticia que interesaba en Atlético Nacional.

“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia", destacaron de la historia escrita por el guardameta.

“Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”, exaltaron sobre consagraciones que quedaron en la memoria.

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“Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, cerraron sobre la despedida que le harán por su importancia en el club.

Vía libre para Atlético Nacional

Esa despedida de River Plate es celebrada en Atlético Nacional y retumba en Colombia. Dicho movimiento era lo único que restaba para dar por hecho que Armani estará nuevamente disputando la Liga BetPlay, Copa y todo lo relacionado con el FPC.

Franco Armani en su primer paso por Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

Con su basta experiencia lo que busca la dirigencia verdolaga es tener un líder desde el arco para acompañar a un plantel que ha estado falto de voces de mando en su búsqueda por títulos. Si bien antes estaba David Ospina, en la final reciente contra Junior que perdió el verde no pudo estar por sus compromisos con la Selección Colombia rumbo al Mundial.

Y es que si hay alguien ganador en la historia del equipo de Medellín es Armani. A nivel local desde 2011 hasta 2017 cuando permaneció, logró conquistar 11 trofeos entre Liga, Copa y Superliga.

El legado de Armani

A nivel continental no lo olvidan por haber ayudado a que se lograse la segunda Copa Libertadores, justo hace 10 años (2016) y se llegase obtener la primera Recopa Sudamericana para las vitrinas del elenco paisa.

Franco Armani, ídolo para la hinchada de Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

Desde hace un tiempo fue relegado de la titularidad de River, pero en Nacional tomará un papel protagónico. Allí será el número 1 indiscutido del equipo de Lucas González y Alexis Henríquez, otro emblema de la historia reciente de Nacional pero que ahora tiene el rol de asistente técnico del entrenador bogotano.