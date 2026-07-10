Los partidos del Mundial 2026 de este 11 de julio: hora y canal de TV para los cuartos de final

Todo listo para la última jornada de cuartos de final del Mundial 2026. Cuatro equipos salen al ruedo para conocer a los últimos clasificados a las semifinales y habrá atención total en los estadios de Miami y Kansas.

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Además, varias estrellas saldrán a la cancha a mejorar sus números, como Lionel Messi, Erling Haaland o Harry Kane, quienes van por goles para escalar en la tabla de máximos anotadores del Mundial 2026 y mantener la pelea por el Botín de Oro. Pero, más allá de eso, esperan ser guías en y hacer historia con una semifinal.

Los primeros en salir al ruedo son Inglaterra contra Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami. Es la posibilidad para que Erling Haaland dé otro batacazo como el que ya gestó en la fase pasada ante Brasil, a la que le anotó doblete y dejó fuera del Mundial 2026.

Por su parte, Inglaterra esperan no decepcionar y que esta camada sí los lleve al anhelado título de la Copa Mundo que han buscado a lo largo de la historia y que desde 1966 no pueden ganar. Harry Kane es el 9 goleador que los llena de ilusión al juntarse con otras figuras como Jude Bellingham, Declan Rice, entre otros.

Erling Haaland vs. Harry Kane. Duelo de goleadores en el Mundial 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

A segunda hora será el turno para la Argentina de Lionel Messi, que tendrá en frente a la Selección Suiza, que descalificó a Colombia en los octavos de final en Canadá.

Suiza ante el duro reto de Argentina

Suiza no podrá contar con su máxima estrella, Johan Manzambi, quien sigue con molestias musculares y volverá a la lista de bajas. Ahora el reto defensivo para los suizos se prevé un poco más complicado con Lionel Messi y sus compañeros con muchas ganas de poder anotar el primer tanto lo más rápido posible.

Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Manzambi “no va a poder jugar mañana. Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma, pero por desgracia no va a poder jugar”, dijo el técnico Yakin en su conferencia de prensa en Kansas City previa al duelo del sábado.

Partidos del Mundial 2026 de este 11 de julio

Inglaterra vs. Noruega

Hora colombiana: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estadio: Miami

Miami Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Clément Turpin (Francia) Canal de TV: Exclusivo DSports (DGO)

Argentina vs. Suiza