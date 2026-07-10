Di María no se calló: le contestó a Jáminton Campaz por angustia que vive tras el Mundial

Muy difíciles han sido los días posteriores a la eliminación del Mundial 2026 para la Selección Colombia. Casos en especial como el de Jáminton Campaz aún más, quien habría sido víctima de amenazas directas para él y su familia.

Esos hechos generaron que el atacante no pudiese regresar al país. Adicional a ello, que se volviera ‘carne de cañón’ en redes sociales donde lo agreden algunos sin mostrar su identidad.

La ocasión más clara la tuvo Jáminton Campaz y la mandó por encima del horizontal. Foto: AP Photo/Gregory Bull

Conocedor de la situación por la que pasa Campaz, Ángel Di María, campeón del mundo y compañero del colombiano en Rosario Central de Argentina, le contestó una publicación que hizo el atacante donde lamentó la eliminación del certamen orbital.

“Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños”, dedicó Di María inicialmente al talento colombiano con el que comparte en el mismo club.

Después de eso lo invitó a no perder su agradable manera de ser por unos que lanzan ataques fuera de lugar: “Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de haber jugado un mundial con tu país. Te quiero, bichinnnnn”.

Ángel Di María dedicó este mensaje a Jáminton Campaz Foto: Captura Instagram

FCF se hizo cargo del caso Campaz

Tan grave estaría siendo el caso que vive el jugador de la Tricolor, que la máxima autoridad del balompié nacional habría emitido un comunicado pidiendo colaboración de otra entidad para salvaguardar al deportista y su familia.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”, denunciaron.

“Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”, reclamaron públicamente.

Jáminton Campaz, delantero de Selección Colombia Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”, mencionaron sobre tomar cartas en el asunto.

“La FCF reitera que las jugadoras y los jugadores que integran nuestras selecciones nacionales asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país”, sumaron.

“Cada vez que ingresan al terreno de juego lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible”, rescataron del deportista colombiano.

“El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la Federación hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país”, reflexionaron quienes les trasciende la pasión al odio.