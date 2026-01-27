Ángel Di María destapó la verdad sobre su salida del Real Madrid: involucró a James Rodríguez

Ángel Di María y James Rodríguez jugaron en el Real Madrid, pero no alcanzaron a coincidir. Cuando el argentino se fue, el colombiano acababa de llegar tras una espectacular presentación con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil-2014.

Di María terminó saliendo al Manchester United en ese mercado de verano, mientras que James disputó sus primeros partidos con la camiseta del conjunto madridista.

En la prensa española se dijo que el argentino estaba pidiendo el mismo sueldo de Cristiano Ronaldo, sin embargo, esa versión le saca una sonrisa al Fideo, quien años más tarde se convirtió en una estrella del fútbol mundial como socio favorito de Lionel Messi en la albiceleste.

Ahora mismo juega en Rosario Central y recuerda con cariño ese paso por el Real Madrid, aunque le hubiera gustado que fueran más años.

“Sí me dolió porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira”, aseguró en entrevista con Diario AS.

“Había llegado James”

La razón de su salida estuvo relacionada con el reciente fichaje de un volante colombiano por el que pusieron 80 millones de euros. “Estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuera, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo”, contó.

Di María relató cómo se dieron las cosas: “Yo intenté quedarme hasta el último día. Pretendía seguir entrenando. Jugué la ida de la Supercopa frente al Atleti y en la vuelta ni me citaron porque ya habían llegado a un acuerdo con el Manchester United, algo que yo no conocía, y tuve que ver en casa cómo ganaba el título el Atlético”.

“Mi familia y yo estábamos muy felices, pero a veces pasan esas cosas y a mí me ocurrió”, agregó.

La presentación oficial de James Rodríguez con el Real Madrid. Foto: Getty Images

“Mbappé es el mejor”

Después del Manchester United pasó al París Saint-Germain, donde coincidió con un joven Kylian Mbappé, que hoy es la máxima figura del Real Madrid.

“Kylian ya lleva años entre los mejores del mundo. Luego, los títulos colectivos influyen mucho en las distinciones individuales, pero él demuestra cada día que está entre los más grandes y hoy es el mejor. Cuando encontró su forma de jugar, hizo la diferencia”, opinó.

El Real Madrid hace rato no tenía argentinos en su nómina principal, pero hace poco llegó Franco Mastantuono para poner fin a esa ausencia.

“Lo han comparado conmigo, pero tiene mucha más calidad que yo y mucho mejor regate. Es un jugador de altísimo nivel. A él también le han criticado y liquidado cuando las cosas no iban bien, como a Xabi, pero tiene toda la carrera por delante. Ahora está mejor, ha comenzado a jugar más y va a crecer muchísimo, lo cual es fácil cuando tienes a los mejores al lado”, sentenció.